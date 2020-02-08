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基隆七堵煙火嘉年華登場 璀璨花火映照七堵河岸
基隆七堵煙火嘉年華今晚在崇孝街公車停車場熱鬧登場，副市長林永發率多位局處首長，和議長蔡旺璉等人，陪伴現場民眾高聲倒數，在基隆河岸施放6分鐘璀璨煙火，祝福大家元宵節快樂。
林永發轉達市長林右昌祝福，向大家報告好消息。寶瓶星號台灣乘客檢驗結果是陰性並陸續下船。語畢現場歡聲，林副市長叮嚀現階段大家如有咳嗽或打噴嚏，希望帶著口罩，手更容易摸到其它物，更要記得勤洗手。
觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，七堵與暖暖適合生態旅遊，推出暖暖七堵小旅行手冊，可向旅服中心與七堵區公所索取。她說明市長特別交代，表示基隆與中央配合，本市防疫狀況，要請大家放心，謝謝所有民眾配合政府防疫工作，透過大家努力，共同平安度過這次疫情。
因應武漢新冠肺炎肺炎疫情防疫，會場入口處，實施體溫量測、酒精消毒，派員宣導衛教；嘉年華除七堵地區社團帶來精采表演，更在崇孝街封街辦美食嘉年華會，規劃民俗童玩體驗趣、小天燈彩繪等親子共樂，「明日之星」陳怡婷、「創作才女」吳汶芳登台熱唱，感受濃厚佳節氣氛。
七堵煙火嘉年華，活動前身是基隆河煙火節，由基隆河右岸八德里向左岸富民里的民眾施放煙火，漸轉變七堵地區重要文化盛會；行銷特色風光，促進地方產業發展，市府觀光及城市行銷處，日前推出暖暖七堵小旅行手冊，推介私房景點遊程，品味特色料理，漫遊探訪當地自然生態之美。
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