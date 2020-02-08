聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆七堵煙火嘉年華登場 璀璨花火映照七堵河岸

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
基隆七堵煙火嘉年華登場，璀璨花火映照七堵河岸。圖／基隆市政府提供

基隆七堵煙火嘉年華今晚在崇孝街公車停車場熱鬧登場，副市長林永發率多位局處首長，和議長蔡旺璉等人，陪伴現場民眾高聲倒數，在基隆河岸施放6分鐘璀璨煙火，祝福大家元宵節快樂。

林永發轉達市長林右昌祝福，向大家報告好消息。寶瓶星號台灣乘客檢驗結果是陰性並陸續下船。語畢現場歡聲，林副市長叮嚀現階段大家如有咳嗽或打噴嚏，希望帶著口罩，手更容易摸到其它物，更要記得勤洗手。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，七堵與暖暖適合生態旅遊，推出暖暖七堵小旅行手冊，可向旅服中心與七堵區公所索取。她說明市長特別交代，表示基隆與中央配合，本市防疫狀況，要請大家放心，謝謝所有民眾配合政府防疫工作，透過大家努力，共同平安度過這次疫情

因應武漢新冠肺炎肺炎疫情防疫，會場入口處，實施體溫量測、酒精消毒，派員宣導衛教；嘉年華除七堵地區社團帶來精采表演，更在崇孝街封街辦美食嘉年華會，規劃民俗童玩體驗趣、小天燈彩繪等親子共樂，「明日之星」陳怡婷、「創作才女」吳汶芳登台熱唱，感受濃厚佳節氣氛。

七堵煙火嘉年華，活動前身是基隆河煙火節，由基隆河右岸八德里向左岸富民里的民眾施放煙火，漸轉變七堵地區重要文化盛會；行銷特色風光，促進地方產業發展，市府觀光及城市行銷處，日前推出暖暖七堵小旅行手冊，推介私房景點遊程，品味特色料理，漫遊探訪當地自然生態之美。

基隆七堵煙火嘉年華登場，璀璨花火映照七堵河岸。圖／基隆市政府提供
基隆七堵煙火嘉年華登場，璀璨花火映照七堵河岸。圖／基隆市政府提供
基隆七堵煙火嘉年華登場，璀璨花火映照七堵河岸。圖／基隆市政府提供

基隆 疫情 肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

基隆17疑似案例已排除16例1例待檢 林右昌：相對穩定

麗星郵輪寶瓶星號返台 基隆外海駐足

台東熱氣球嘉年華10周年 加碼光雕、最美星空音樂會

探山城 七堵、暖暖推旅遊小冊

相關新聞

基隆七堵煙火嘉年華登場 璀璨花火映照七堵河岸

基隆七堵煙火嘉年華今晚在崇孝街公車停車場熱鬧登場，副市長林永發率多位局處首長，和議長蔡旺璉等人，陪伴現場民眾高聲倒數，在...

寒假延長2周 台東救國團及知本老爺加開冬令營搶手

因應新冠肺炎防疫，全國高中職以下學校寒假延長2周，許多家長要上班，為安排子女學習照顧而煩惱，台東知本老爺、救國團搶商機，...

流感威脅更甚武漢肺炎 台東醫衛人員籲快接種流感疫苗

2019年新型冠狀病毒（武漢肺炎）全球發燒，攪得人惶惶，台灣民眾搶口罩、酒精防疫，台灣已17例確診，幸無死亡案例，台東醫...

影／台東元宵節 普悠瑪董家大姊扮媽祖祈福

今天元宵節，台東各地慶祝元宵，成功鎮地區也熱鬧舉行，普悠瑪董家大姊董小羚特別打扮媽祖，她希望藉由扮聖母娘娘媽祖的力量帶給...

宜蘭共乘停車場變多了 礁溪場蓋好了今年再建羅東場

國道五號車流量大，不僅假日，現在連平日交通尖峰都會塞車，宜蘭縣政府鼓勵民眾共乘，利用高速公路高架橋下的空地，設置共乘停車...

情侣防疫不去沖繩 竟因比賽又贏到沖繩雙人遊　

元宵節特色民俗「走尪」，今天在宜蘭縣五結鄉利澤簡永安宮媽祖廟前登場，八大庄20間宮廟暨陣頭繞境，除疫祈福，下午依古禮，上...

台東慶元宵炸寒單 出現「寒單狗」

台東今天各地舉辦元宵節慶祝活動，眾神明紛紛出來繞境及炸寒單，有趣的是在成功鎮出現一隻不怕鞭炮的大黑狗，只要民眾放鞭炮，大...

台開心農場 8萬株向日葵等你免費採

花蓮台開心農場在農曆年前種下8萬株向日葵，目前已經盛開，場方依往例，9日中午起開放免費採摘，請民眾自備工具，適量採摘。

影／宜蘭鬧元宵 看市長為何鞭春牛？

今天元宵節，宜蘭市五穀廟卻有特殊民俗，除古禮祭儀外，市長江聰淵還揮鞭打春牛3下。

台東熱氣球嘉年華10周年 加碼光雕、最美星空音樂會

邁入10周年的「台灣國際熱氣球嘉年華」，今年不受新型冠狀病毒疫情影響，台東縣長饒慶鈴不但宣布活動延長51天，昨又加碼熱氣...

春聯義賣20萬元 助清寒榮民遺孤

基隆市榮民服務處結合采慧珠寶銀樓、青田書學會及青溪新文藝學會，聯合發起春聯義賣活動，一連7天動用書法老師及志工共71人輪番上陣，義賣所得20萬多元全數捐助清寒榮民遺孤。

泡湯旺季卻碰上防疫衝擊 礁溪訂房掉5成

天氣冷，正是泡湯旺季，但因武漢肺炎衝擊，熱門的礁溪溫泉區，受衝擊嚴重，有溫泉飯店的業者苦嘆：「訂房掉了5成。」

熱門新聞

衝臉書流量？ 「台北運動吧」午夜色情廣告連發引暴動

大量色情影片引發網友圍觀！北市體育局臉書疑遭駭

好神！王惠美擲出立筊 彰邑城隍睽違24年出巡繞境

台東元宵節／巴士乘客竟是「八家將」 畫面很cute！

大甲媽9天8夜徒步遶境 今元宵夜擲筊確定3月19日起駕

好巧！1萬8000人要抽2錢金雞 這廟竟抽到自家董事長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。