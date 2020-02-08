寒假延長2周 台東救國團及知本老爺加開冬令營搶手

因應新冠肺炎防疫，全國高中職以下學校寒假延長2周，許多家長要上班，為安排子女學習照顧而煩惱，台東知本老爺、救國團搶商機，不約而同加開冬令營活動，一推出不僅問度高，且報名踴躍。

知本老爺酒店每年寒假都會舉辦4天3夜「小頭目活動營」，2月10日前舉辦2梯次，每梯次20人，每人含食宿及交通費、保險共1萬2000元，一推出就報名額滿，西部地區家長讓子女來台東度假，隨便學習攀岩、游泳、原住民傳 統射箭等課程。

知本老爺今年寒假小頭目活動營原本舉辦到9日就結束，剛好遇上新冠肺炎疫情發燒，飯店心想很多家長煩惱子女多出2周寒假該如何安排與照顧，決定加開2梯次，每梯20人，從2月11日至14日、18日至21日，且開放台東地區國小學生報名，不住宿含午餐及交通接送，每人每天費用900元。

知本老爺經理許薰丹說，政府宣布中小學寒假延長2周，很多家長煩惱多出2周的寒假子女行程不知如何安排，小頭目活動勞加開2梯次的訊息在飯店網頁一貼出，就有很多參加過的家長來電報名，台東地區家長詢問度也高，台東空氣好，飯店也落實防疫消毒，家長很放心，已有一梯次報名額滿。