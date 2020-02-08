流感威脅更甚武漢肺炎 台東醫衛人員籲快接種流感疫苗

2019年新型冠狀病毒（武漢肺炎）全球發燒，攪得人惶惶，台灣民眾搶口罩、酒精防疫，台灣已17例確診，幸無死亡案例，台東醫衛人員呼籲民眾另一流感疫情威脅更大，台灣已有858例重症、61人死亡，接種疫苗是目前有效抵擋流感的方法，提醒民眾盡快接種疫苗。

武漢肺炎疫情，至昨天台灣已17例確診，疫情讓人聞之色變，全台民眾搶口罩、搶消毒酒精、搶乾洗手液；但目前正值流感高峰期，台東縣衛生局疾管科長吳曉慧表示，流感的威脅不輸武漢肺炎，絕對不能輕忽。

吳曉慧表示，台東流感重症有75例，11人死亡，比較特殊的是台東市某國小一小二男童去年12月17日發燒41度，當天被送到學校保健中心出現昏迷及嘔吐症狀，校方通知家長送醫，但小男童當天就因高燒住進加護病房，就醫1個多月日前出院，但因高燒大腦嚴重受損已成植物人。

吳曉慧呼籲民眾預防武漢肺炎與流感的方法一樣，就是盡量避免進出公共場所，若不得已需進出公共場所，一定要戴口罩，並養成勤洗手、用酒精消毒雙手，並養成不以手接觸口鼻的衛生習慣，而防流感最有效的辦法之一就是接種流感疫苗，目前台東縣疫苗庫存尚有3千多劑，尚未接種民眾，請盡快接種。