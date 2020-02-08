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影／台東元宵節 普悠瑪董家大姊扮媽祖祈福

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東縣即時報導
台東各地慶祝元宵，成功鎮地區也熱鬧舉行，普悠瑪董家大姊董小羚（前）特別打扮媽祖祈福。記者尤聰光／翻攝

今天元宵節，台東各地慶祝元宵，成功鎮地區也熱鬧舉行，普悠瑪董家大姊董小羚特別打扮媽祖，她希望藉由扮聖母娘娘媽祖的力量帶給台灣防護罩，不讓肺炎病毒侵害台灣人，也為市區家人祈福。

有幾十年歌仔戲底子的董小羚，為了完成還願，今天特別扮演聖母娘娘媽祖，參加成功鎮慶元宵活動，她不僅盛裝打扮，也跳起熟練的神明舞步，引人側目。縣議員許進榮表示，董家大姊感念成功鎮民給董家關懷與溫暖，才扮媽祖為地方祈福。

前年普悠瑪事故死傷慘重的台東成功鎮董家，歷經家人不幸罹難，去年8月董家經營的雲海餐廳，因變電箱爆炸，發生嚴重火災事故，幸無人受傷。

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