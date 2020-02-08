宜蘭共乘停車場變多了 礁溪場蓋好了今年再建羅東場

國道五號車流量大，不僅假日，現在連平日交通尖峰都會塞車，宜蘭縣政府鼓勵民眾共乘，利用高速公路高架橋下的空地，設置共乘停車場，民眾可揪團，將各自的車子停放，選擇同搭其中一輛車上路，車子減量，節省油錢又互惠。

共乘方式大受歡迎，共乘停車場使用率超高，幾乎場場客滿，縣政府因應需求，繼續再增建，其中，因應國五新增「宜四匝道」，可從礁溪上高速公路，縣政府利用在礁溪山多利飯店附近的國五高架橋下，增建礁溪共乘停車場，停車場去年10月即已完成，只要等高速公路局同意，即可啟用。

不但如此，宜蘭縣政府今年還要增建羅東共乘停車場，經費到位，工程發包，待高速公路局點頭，即可動工興建，今年底前可望再增加一座新的共乘停車場。

依縣政府統計，目前國五頭城到蘇澳段的高架橋下，共設7座共乘停車場，已完成與使用中的有5場，包括頭城場可停汽車57輛、機車25輛，壯圍場可停汽車134輛、機車279輛，宜蘭市七張場可停汽車13輛、機車22輛，五結場可停汽車49輛、機車40輛，冬山場可停汽車28輛、機車20輛。

而已完成待啟用的礁溪共乘停車場有68個汽車停車格、40個機車格，今年將興建的羅東場設計80個汽車停車格、40個機車停車格，不但如此，五結場的共乘停車場還將擴建，增加75個機車停車格。

縣政府指出，共乘停車場興建與使用，可減少上高速公路的車流，節能減碳，但停車場空間有限，供不應求，尤其是像壯圍場，更因為有國道客運的上下車據點，停車的需求更大。