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情侣防疫不去沖繩 竟因比賽又贏到沖繩雙人遊
元宵節特色民俗「走尪」，今天在宜蘭縣五結鄉利澤簡永安宮媽祖廟前登場，八大庄20間宮廟暨陣頭繞境，除疫祈福，下午依古禮，上演傳統走尪，扛神轎競速。
而系列活動中，安排趣味型的「尪揹某」，夫妻檔或情侶檔參賽，男性背著女性穿過拱型花廊，持針刺破頭頂氣球，再一起穿上雙人型木屐競速，優勝獎品有泡湯券、媽祖LED鑰匙圈，還可參加限定摸彩，最大獎是兩人同行的日本沖繩來回機票。
神奇的是，一對軍中情人檔比賽中勝出，再在神前擲筊「博杯」，最後成了最大獎贏家，巧合的是，他們原本要去日本沖繩度假，因疫情取消，沒想到「尪背某」競賽竟又贏了沖繩之旅，去還是不去？他們點頭，笑著表示：「上天旨意，媽祖指定！」
走尪系列活動持續到明天，今天主要活動有百人神轎鑽轎腳、陣頭拜廟大會師、傳統走尪等，明天有走尪半程馬拉松外，還有「爆尪靖新娘」。
「爆尪靖新娘」民俗在永安宮附近的林氏家廟廣惠宮舉行，鄉公所指出，活動類似炸邯鄲的炮炸王公神尊，具有消災解厄意涵，日據時期因為政府覺得危險易受傷而禁止，近幾年廣惠宮研商改進成為新人佳偶保平安的祭典。
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