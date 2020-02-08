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台開心農場 8萬株向日葵等你免費採
花蓮台開心農場在農曆年前種下8萬株向日葵，目前已經盛開，場方依往例，9日中午起開放免費採摘，請民眾自備工具，適量採摘。
位於花蓮吉安鄉的台開心農場日出洄瀾灣，是台開集團打造的人氣景點，今年場方在農曆年前種下8萬株向日葵，營造黃金花海，數量是歷年最多。
場方表示，向日葵花海已經盛開，吸引許多網美、網帥拍照打卡，明天中午起12時起，將開放4小時讓民眾免費採摘，歡迎到花海拍照留念，再將向日葵帶回家。並提醒，活動為免費開放，請民眾自備工具，或連根拔起，適量採摘即可，讓更多人有機會把花兒帶回家。
台開心農場位於花蓮縣吉安鄉華中路100號，24小時開放，不收門票。可搭太魯閣客運301路線(花蓮火車站－東華大學)，在新天堂樂園站下車，再步行前往，
若自行開車，沿南濱路一段直行到華中路口，左轉華中路，就可抵達，從市區開車約10分鐘。
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