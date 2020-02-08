影／宜蘭鬧元宵 看市長為何鞭春牛？

今天元宵節，宜蘭市五穀廟卻有特殊民俗，除古禮祭儀外，市長江聰淵還揮鞭打春牛3下。

為何？市公所指出，五穀廟供奉神農大帝，是農業與醫藥之神，祈求除疫、風調雨順、國泰民安，並參照古禮，迎請出春牛，由市長用神鞭象徵性鞭春牛3下，是在召告世人，元宵過後，應各就各位，在工作崗位努力不懈。

春牛有紙紮的與真的水牛，其中，市長鞭的春牛是紙紮，在古禮引導下，將祭拜火化，恭送春牛復職，神農大帝保佑世人，五穀豐收。

真的水牛也現身，在五穀廟對面馬路邊的藍屋餐廳旁，有頭大水牛，吸引不少人觀看摸牛，還可拿牧草餵食體驗。

另外，宜蘭市公所應景，以回收鋁瓶蓋、回收糖、醋桶，組裝而成平安鼠，今天在廟裡一同展示，象徵平（瓶）安鼠來到，回收物象徵（再生）財源滾滾。

社區媽媽們也搓湯圓，並將湯圓排成「平安鼠、圓平安」字型，祈祝新的一年有好的開始，鼠年平安順興。