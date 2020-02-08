台東熱氣球嘉年華10周年 加碼光雕、最美星空音樂會

位在宜蘭縣政府附近的廣進加油站，3年前有人加油70元，發票中獎1千萬元，去年11-12月統一發票開出，一名花70元在加油站洗車的幸運兒，又中了特獎200萬元。「70真的是超級幸運數字。」業者說，加油站取名「廣進」，希望「財源廣進」，沒想到也讓消費者「財源廣進」。

2020-02-07 23:32