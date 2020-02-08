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台東熱氣球嘉年華10周年 加碼光雕、最美星空音樂會
邁入10周年的「台灣國際熱氣球嘉年華」，今年不受新型冠狀病毒疫情影響，台東縣長饒慶鈴不但宣布活動延長51天，昨又加碼熱氣球光雕音樂會及最美星空系列活動，總計15場次，要讓遊客從白天到夜晚，都能感受台東不同的風情。
饒慶鈴表示，加碼的光雕音樂會將在各地舉行，場次分別是5月8日延平鄉、6月27日池上鄉大坡池、7月11鹿野高台、7月18日成功鎮三仙台、8月1日太麻里曙光園區、8月8日知本溫泉區、8月22日台東森林公園及8月30日鹿野高台。
另外星空音樂會則是6月20日綠島鄉、6月26日海端車站、7月18日長濱鄉八仙洞、7月24日東河鄉舊東河橋遊憩區、7月25日大武鄉尚武濱海公園、8月15日金峰鄉高灘地棒壘球場及8月21日關山鎮。
縣政府交通及觀光發展處表示，今年光雕音樂會首場5月8日延平鄉場次，也配合全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽，遊客白天體驗布農族原住民傳統文化，晚間還能欣賞音樂會。
另外預計2月16日登場的屏東高樹蜜鄉國際馬拉松賽，主辦單位表示，目前國內並無社區群聚感染。中央主管機關並無禁止大型室內外活動，基於維護報名者權益，活動仍照常舉行，但會加強防疫措施，2月1日後從中港澳入境的選手勿參賽，將全額退費。
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