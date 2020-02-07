泡湯旺季卻碰上防疫衝擊 礁溪訂房掉5成

天氣冷，正是泡湯旺季，但因武漢肺炎衝擊，熱門的礁溪溫泉區，受衝擊嚴重，有溫泉飯店的業者苦嘆：「訂房掉了5成。」

礁溪溫泉區在農曆過年期間，人潮滿滿，農曆過年後，雖稍為降溫，但遇到寒流，本應有新一波的泡湯旅遊潮，不料，遇上武漢肺炎升溫，退房多、遊客量大為減少。

「防疫，都不敢來了。」宜蘭縣礁溪鄉湯仔城溫泉產業暨觀光發展協會理事長方翠華說，溫泉飯店業績因此掉了5成，業者無奈，有的慌了，不知怎麼辦，正研議振興方案，希望不要再往下掉。

有的業者表示，各飯店都啟動防疫，包括消毒、量體溫、戴口罩等，讓遊客能夠安心外，有的則調降房價，希望用優惠與利多吸引客源。

而因疫情，有的旅行社出不了團，航空業停飛，有溫泉飯店即針對旅行社、領隊導遊、飯店業、合法民宿、航空公司員工等招手，以幾乎不到一半價格的超值方案，優惠同業住房，鼓勵與打氣。