u故事／記者變爸爸桑 上船陪睡「攝紀」外籍漁工

李阿明，是一位媒體圈的資深攝影記者，採訪前心情忐忑，因為面對的是「前輩」，心情自然戒慎恐懼。採訪當天，他帶著我們進入一般人不易闖入的漁港，雖然稱不上禁區，但那是一個封閉的生態，看見記者扛著攝影機，幾雙大眼睛直睜睜的盯我們看，沒過多久有「刺青大漢」跑過來問「你們是哪裡來的」，稍解釋了一下之後，獲得了善意的回應與微笑，漁港的人其實很善良可愛。

跟著李阿明的腳步，我們進入了所謂的「生猛戰場」，前輩骨子裡果然還是專業，幫我們設想好拍攝的時間、地點、場景，也讓我們看到了許多不為外人知的一面。外籍漁工們在下工之後提著塑膠桶，裡面裝著沐浴乳等盥洗用具以及換洗衣物到廁所排隊洗澡，有的甚至接起小便斗的水沖洗，這些，是我們每天有熱水澡可以洗的人難以想像的。李阿明覺得，有些基本人權該給的還是要給，蓋些盥洗間讓漁工們可以舒服的洗個澡，這對漁會來說並不是一件難事，他也希望透過他的鏡頭，能讓漁工的處境有些些的改變。

獨立記者李阿明，為了忠實記錄外籍漁工的每個樣貌，在幾年前上船當起了爸爸桑(顧船工)，24小時薪資僅1000元，但是他說，他看重的不是薪資，而是可以跟這些老外(外籍漁工)相處，以旁觀者的角色，不去介入漁工的生活，只是忠實的記錄他們在漁船上的生活，他就這樣在漁港一拍就拍了近4年。

李阿明是一位旁觀者，我們也是以旁觀者的角色看著他跟漁工互動，雖然語言不太通，但是相處方式自然，有些肢體動作甚至傳達了彼此的想法，漁工們看到他也很自然地擺出各種pose任他拍攝，在這生猛戰場中讓人看到了些許的良善面。

但是，李阿明說「這裡也算是人性考驗的戰場」，他常常看到漁工感冒或者在船上沒水喝，他就去買藥、買水給漁工，他覺得這些都是自己能力範圍內可做到的，不用計較這麼多，但是看到漁工囤積著他買的水不願意分出去，並用礦泉水刷牙，他坦言當下也會心裡不舒服，畢竟那也是他花辛苦錢買來的。但是設身處地想想，漁工們也是沒水用才會那樣子，換位思考後也讓自己心情舒坦許多了。李阿明外表看似粗曠、不拘小節，但是他對人、事的觀察是非常細膩，拍攝漁工，他不只用單眼相機拍攝，也用他的雙眼以及心，他說，他不是人道主義者也非藝術家，只是想忠實的記錄他眼中的這些老外(外籍漁工)在台生活。