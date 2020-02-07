無人機規則下月底上路 宜蘭400英呎下空域將設有禁航區

宜蘭今天發生無人機墜毀，撞擊國中屋頂事件。對此，縣政府指出，交通部發布「遙控無人機管理規則」，將自今年3月31日施行，400英呎以上由民航局管理，各縣市政府轄管空域是400英呎以下空域，因規則尚未實施，目前無法可管。

而宜蘭縣政府對無人機管理，目前已擬訂幾十處禁航區，禁止無人機，另有21個人口集中的都市計畫區，要申請才能飛行，會在近期內公布，與「遙控無人機管理規則」同步實施。

宜蘭縣政府指出，未來宜蘭空域無人機禁航區中，包括有軍事機構、矯正機構、航運機構等，採列表方式，公告禁止無人機飛行的區域。

另外，有條件限制的空域，則要申請核准後才能飛行，這些空域包括21個都市計畫區，都是人口密集區。