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影／延後開學家長困擾 宜蘭親子日上班兼顧小孩
防疫上緊發條，延後開學，小孩誰顧？造成家長困擾，宜蘭市公所今天辦親子日，應景彩繪元宵燈籠，市長江聰淵說，讓員工安心上班又兼顧小孩。
宜蘭市公所今天舉辦員工親子日，準備300個小燈籠、水彩顏料與畫筆，讓員工親子體驗彩繪燈籠的樂趣。
蘭陽美術協會理事長林耀南、首席顧問陳忠藏，書法顧問王文志，鉛筆馬丁黃興芳、藝術家楊惠良、俞素卿等人創作，指導彩繪技巧。
江聰淵指出，武漢肺炎蔓延，因應防疫，學校延後開學，孩子照顧讓家長很困擾，市公所舉辦藝文活動，讓孩子參與，親子同歡，了解家長上班辛苦，未來還會陸續舉辦文化、教育、藝術等課程，讓家長上班兼顧小孩。
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