花蓮賞螢季又來了!即起開放線上購票

一年一度的花蓮賞螢季又要來了，花蓮林管處結合在地社區舉辦的「大農大富賞螢趣」，將於下月中旬開跑，售票網站即起上線，每人220元，縣民優惠價180元，可上網https://www.accupass.com/go/2020-firefly洽詢。

花蓮林管處位於中區光復鄉的大農大富平地森林園區，占地1250公頃，是台北市大安森林公園50倍大。大農大富生態良好，每年3、4月是最好的賞螢季節，點點螢光在林下漫舞，相當迷人，這裡也是全台灣最早、面積最大的賞螢場地，林管處結合周邊社區舉辦付費式的賞螢季，連辦4年，累積好口碑，也為在地社區帶來經濟效益。

今年活動將從3月14日起展開，一直到4月12日，為期近1個月，為了提供更好的服務品質，增設南環區團體賞螢路線，並採分流方式，讓賞螢報到程序更順暢，也減少對於棲地的衝擊。

花蓮林管處表示，今年的賞螢購票系統已上線，還新增14條周邊社區小旅行，購票同時就能預約，民眾可以白天到社區體驗，晚上享受賞螢的樂趣。