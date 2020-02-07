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台東元宵炮炸寒單爺 8日起共逾20場次

中央社 / 台東縣7日電

不受武漢肺炎疫情影響，台東炸寒單爺將在8日震撼登場，今年總計超過20場次。相傳過去炸寒單有驅除瘟神之意，台東市長張國洲希望能藉此驅趕武漢肺炎這瘟神。

台東炮炸寒單爺（邯鄲爺）2個主辦廟宇，公布元宵節炮炸寒單爺的場次。玄武堂部分，週六（8日）下午1時在台東市正氣路玄武堂「國際交換學生炸寒單文化交流體驗」、下午5時中華路3段194號卓董的家、晚上7時南京路市民廣場祈福炸寒單、晚上8時中華路1段585號南豐鐵花棧飯店、晚上9時正氣路玄武堂。

9日下午1時正氣路玄武堂「你來炸我－炮手、肉身體驗營」、下午4時台東縣議會、下午5時台東天后宮、晚上7時開封街天天勇尚發旺德企業、晚上8時祈福遶境祭寒單–迎武財神寒單爺入廟 （由正氣路與光明路沿途往正氣路遶境迎寒單至玄武堂）、晚上9時正氣路玄武堂。另外，15日晚上7時在台東海濱公園國際地標參與市公所辦理的煙火之夜活動。

邯鄲堂場次，8日上午10時台東市志航路1段110號東達當鋪、下午1時樂利路遊仔灣民宿、下午3時漢陽北路170號東幼檳榔、晚間6時中興路3段市民代表林威志服務處。

9日中午12時30分卑南鄉初鹿村尚宸行-建霖行、下午2時30分台東市豐榮路豐安宮、下午4時臨海路3段東糖生技社、晚上7時中華路1段378號威良檳榔、晚上9時南島大道與銀川街路口阿智莊園。

民間流傳日據時代，台東常出現傳染病，寒單爺利用元宵節出巡，除讓民眾求錢財外，也幫忙民眾驅魔求福，通常在元宵節後，傳染病就會獲控制，可能漫天煙火遏制病菌蔓延。

台東市長張國洲表示，在民間傳說，寒單爺就是玄壇爺，也是管天庫、善聚財的武財神趙公明，寒單爺出巡時，民眾會以鞭炮轟炸祂的身軀，也希望今年能藉炸寒單，驅趕武漢肺炎這個「瘟神」。

台東 炸寒單 寒單爺
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