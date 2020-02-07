台東鳳梨釋迦受疫情影響 行政院農委會今加碼運費補助

武漢肺炎疫情延燒，中國大陸內需市場整體萎縮，間接影響台東鳳梨釋迦出口中國大陸價格，除原有行政院農委會補助3元外銷運費外，台東縣政府4日也加碼補助3元，農委會今天再加碼補助海外行銷補助協助農民。

今天農委會主委陳吉仲受邀到台東地區農會斑鳩外銷集貨場，與縣府、地區農會及農民代表開鳳梨釋迦輔導措施會議，包括立委劉櫂豪、縣府農業處長許家豪、縣農會總幹事戴振東、地區農農會總幹事李建通等出席與會。

農委會指出，武漢肺炎疫情持續，中國市場通路受阻，農糧產業方面，評估鳳梨與釋迦可能受影響，因應措施首要加碼海外行銷補助，提高外銷誘因，其次，加強海外通路拓銷，於新加坡、馬來西亞及汶萊等新南向國家新興通路辦理90場次鳳梨釋迦促銷活動，以及日本及新加坡超市辦理促銷。

另與電商合作拉動具溯源國產農漁畜產品網購銷售活動，並加強促銷重點品項，以內銷、外銷、直銷三管齊下協助農民，降低對鳳梨釋迦產業可能造成的衝擊。