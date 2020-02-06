台東東河公共建物修繕 劉櫂豪協助爭取經費
台東縣東海岸東河鄉道路坑洞、公共建物破舊，影響觀光品質。立委劉櫂豪協助東河鄉公所，向花東基金爭取補助新台幣2500萬改善環境。
劉櫂豪今天在水保局台東分局長王志輝陪同下，前往東河鄉了解「東河鄉整體環境整治改善工程」計畫。
東河鄉公所提出包括改善鄉內道路、擋土牆及排水溝設施興建、河道清淤、辦公廳舍及公共建物改善等，希望能改善鄉內整體環境，提升觀光競爭力，促進相關產業發展。
劉櫂豪表示，東河鄉境內觀光產業道路、整體景觀需重新規劃改善，方能配合地方創生計畫，提昇整體效益。東河鄉擬訂「東河鄉整體環境整治改善工程」向花東基金提案爭取補助，他特別協助爭取，行政院審議後核定補助2500萬元。
劉櫂豪表示，整體改善後，能提昇東河鄉觀光效益、道路品質，確保農民房屋及農地安全。
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