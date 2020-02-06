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影／花蓮實名制口罩下午開賣 民眾讚順暢、外國人仍買不到
花蓮實名制口罩因昨天配送錯誤，經郵政公司收回重新配送，今天一早各藥局陸續到貨，多數藥局維持原定計畫下午2時後開賣，衛生局長朱家祥下午到藥局視察，作業流程頗為順利。不過，有外籍人士反映還是買不到。
縣內配合實名制口罩販售的健保特約藥局共97間，朱家祥下午2時到花蓮市德生藥局視察，作業流程順暢，一名在中區光復鄉工作的曾小姐說，她之前在光復跑了好幾家超商都買不到口罩，還好實名制上路，能順利口罩，非常開心，雖然數量不多，有總比沒有好。
一對從歐美地區來台灣短期學術研究的外籍夫妻，為了3歲有氣喘的女兒，到處找口罩都買不到。原本中央發布消息，外籍人士可憑健保卡、居留證或出入境許可證到藥局購買，但這對夫妻今天到市區藥局詢問，得到的答覆是「系統沒開放」，還是買不到。
朱家祥說，系統是由中央設計，外籍人士能不能買，衛生局也不清楚。
實名制口罩限每人7天買2片，朱家祥說，對有需求或需要頻繁進出醫院者來說確實不夠，建議家人間可領取後自行調配，留給真正需要的人使用。有民眾打算重複使用，朱家祥表示，若是口罩被汙染的很嚴重，或者太濕，就要丟掉，若外觀還算乾淨，沒什麼汙染，可放在太陽下消毒，或置於空曠處風乾再利用。
他提醒，穿戴口罩正確方式很重要，尤其是脫口罩時，要沿著耳掛的鬆緊帶邊拿下，千萬不要觸碰到汙染區，避免手部汙染再碰到眼睛、鼻子等地方，反而被感染，取下口罩後要內外翻轉，用朝內的白色覆蓋外部有顏色部分，再用掛耳的彈性鬆緊帶綁好丟棄。
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