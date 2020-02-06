中央有意在宜蘭員山市中心設武漢台商隔離所？ 地方批荒謬

外傳中央流行疫情指揮中心有意在宜蘭縣員山鄉設置疫情隔離所，收容第二波從武漢返台的台商，由於附近就是國中小學，距離市區也很近，連日來軍車及救護車異常出入，引爆民眾反彈，今天地方民代前往了解，縣政府事前也全然不知，將向中央反映地方疑慮。

中央相關單位日前採取包機方式，接回滯留武漢的第一批台商，抵台後在隔離所隔離14天觀察是否有症狀，目前在第一波返台名單中發現有確認病例，接下來第二波接返及安置作業正協商中。

為隔離安置第二波包機抵台台商，中央流行疫情指揮中心積極在各地尋找地點建置隔離所，今天傳出中央有意在宜蘭員山鄉某營區的新建眷村宿舍，做用隔離所之用，引起民眾恐慌。

據了解，該處是以前眷村，軍方最近已經改建成宿舍完工，新的硬體設備相當完備，有可能因此被選做為第二波武漢返台台商的收容隔離所。

縣議員陳俊宇說，連日來就有工程人員異常進出，似乎在裝接水電，今天凌晨2點多，更不斷工程軍車及救護車進出，造成地方恐慌，還有人以為隔離的台商已經送進來了，今天他與與村里長到場關心，大家你一言我一句，群起抗議，但軍方沒有人出面說明。

陳俊宇表示，這個地點位在員山鄉中心，附近300公尺就有國中及國小，旁邊正就在舉辦員山燈節活動，人來人往，距離最熱鬧的市中心區只有500公尺，隔一座牆就是停車場，拿這種地方做為隔離所，實在「太荒謬」。

「完全不適合」，黃浴沂議員也說，四周附近都是住家，中央執意要設置隔離所，地方一定抗議到底。