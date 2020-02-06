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什麼都可以換 14種資源回收物換三星有機肥
宜蘭三星鄉是栽種三星蔥蒜及上將梨的農村，鄉公所為推廣環保再利用，清潔隊把日常收取的廚餘處理後轉變成有機肥，許多農民拿了有機肥滋養農作物，優化劣土變成黑金，養田養地、也養活三星人。2月10日起，鄉民也可以拿各類資收物到清潔隊兌換每包3公斤的有機肥。
鄉公所列出14項兌換廢棄物，包括廢寶特瓶50個、廢鋁罐50個、廢鋁箔包150個、廢農藥容器50個、廢塑膠瓶50個、100西西以下廢塑膠瓶100個、棄紙餐盒及紙杯1公斤、廢乾電池50個、廢手機4支、廢電腦主機1台、廢電腦螢幕1台、廢印表機1台、未拆解電風扇1台、600西西廢食用油瓶2瓶。每項資源回收物換取1包，每月上限換取10包，換完為止。
鄉長李志鏞說，落實天然有機農業，活化土壤再利用，清潔隊利用高溫醱酵處理機將家戶廚餘絞碎混合脫水，再乾燥堆置，將廚餘轉變成有機肥資材，每包肥料約3公斤，適用花卉蔬果園藝，以有機肥取代化學肥料不但環保，也讓大家吃得健康又安心。民眾可於2月10日起每天上班時間，前往清潔隊辦公室兌換。
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