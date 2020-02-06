不畏疫情 世界400位顏面整型醫師來台開會

雖然武漢肺炎疫情嚴峻，很多人都減少了旅遊行程，但仍有來自世界32個國家的400位頂尖的顏面整形重建醫師來台參加今天舉辦的「顏面整形世界大會」。擔任大會主席的台灣顏面整形重建外科醫學會理事長凃智文，同時也是世界顏面整形外科醫學會秘書長，他指出大會能在台灣舉辦，且有這麼多各國醫師不畏疫情來台，除了是對台灣顏面整形重建醫學的重視，也是對台灣防疫能力的肯定。

凃智文指出，顏面整形世界大會每四年舉辦一次，這次是第一次在台灣舉辦，也是首次在亞洲舉辦，顯示國際顏面整形醫學界對於台灣的顏面整形醫學發展非常重視和肯定。

他指出，這次的世界大會屬於學術研討會性質，外國籍的講師就有96位，他們在今天起的4天時間裡以分組方式分享自己在顏面整形醫學上的心得，並把最新的顏面整形技術帶來台灣。

凃智文說，來自各國的醫師，在前兩天的會前會已利用機會暢遊花蓮太魯閣國家公園；他們全程未帶口罩，欣賞台灣的好山好水，對台灣的風景也留下深刻印象，紛說台灣好美，以後還會再來。