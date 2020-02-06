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鑽石公主號20人確診 北市府稱景點消毒由中央調度

中央社 / 台北6日電

武漢肺炎疫情延燒，1月31日曾停靠基隆港的鑽石公主號有20人確診。台北市副市長黃珊珊今天說，多數景點有很好的自我管理，但若有需求，環保局會協助消毒，並強調一切由中央調度。

黃珊珊上午在台北市政府召開因應2019新型冠狀病毒疫情小組第5次應變會議，會後接受媒體聯訪時，做上述表示。

郵輪鑽石公主號1月31日停靠基隆港，船上共2694名旅客入境，由於基隆廟口美食多且距港口近，是許多自由行旅客首選，另外，根據旅行社提供給基隆港務分公司資料，跟團旅客還曾前往台北101、九份，另有部分旅客更到過故宮等地旅遊。

對於新北市、基隆市要求加強防疫與消毒，黃珊珊說，台北市目前統一接受中央調度，等待中央通知，確定旅客到過哪些地方後再開始動作，「不希望變得很緊張」，否則若貿然到某處消毒，可能會變成另一種恐慌。

台北市觀傳局長劉奕霆說明，第一時間接獲消息後就與旅行社接洽，但因旅行社與郵輪公司簽訂保密協定，所以無法提供相關遊程、人數與地點，不過，他也表示，旅行社會統一將資訊回覆給疾管署。

黃珊珊說，等待中央通知，若有需要消毒，環保局絕對全面配合，她也相信景點會做好自我管理，若有相關需求，也會提供協助。

台北市長柯文哲上午出席「2020新春TAIPEI創新便民、迎向未來」座談會，會前針對此事受訪時表示，要先確認鑽石公主號的旅客到過何處，「不要就捕風捉影」。

另外，柯文哲也肯定政府的防疫作為，認為台灣與中國大陸往來密切，「到現在為止還封鎖得住，表示表現還不錯」。

對於武漢台商包機返台「名單有落差」，柯文哲說，「兩岸之間還是要有互信」、「人與人之間沒有互信要怎麼做事」，重申兩岸還是要持續溝通，否則此後信任感全無，更慘。

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