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花蓮市中央路調號制造成大塞車 縣府決定8日起恢復舊制

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市中央路上月13日調整號制，造成塞車更嚴重，民眾抱怨連連，縣府宣布8日起恢復舊制。記者王燕華／攝影

花蓮縣府為疏解蘇花改通車、春節車潮，在上月中旬春節前，未預告就調整市區重要幹道中央路的號制，改成三時向輪放，反而造成中央路塞車更嚴重，民怨沖天，縣府昨宣布，因「春節車流疏運的階段性任務完成」，順應民意，預計8日起恢復舊制，這幾天將調整號誌，並利用車流量少的夜間施工修改標線，請民眾配合。

南北縱向的中央路俗稱「三十米路」，是串連花蓮市、吉安鄉的重要幹道，為雙向共4車道並有機車道，車流量非常大，尤其上下班尖峰時間，十分壅塞。中央路內車道原本畫為左轉專用道，禁止直行，直行車輛只能全部塞在外車道，造成內車道空空蕩蕩，外車道大排長龍的怪現象。

花蓮縣府去年12月下旬召開跨局處會議，考量短時間無法改變路型限制，又要因應蘇花改通車和春節車潮大量湧入，決定實施包括取消左轉專用車道提高道路使用率、三時相時制號誌調整、滾動檢討細部調整號誌秒數、取消局部路段兩段式左轉及完成設置四種時制的中央路交通新制，上月13日起上路，觀察春節前中後實際運作，1月30日後持續滾動檢討。

新制讓內側車道也可直行，號誌配合改成三時向，也就是同一方向的車輛可同時左轉、直行和右轉，但只能單向輪放，停等紅燈時間拉得相當長，塞車情況不減反增，民怨大爆發，痛罵「三十米之亂」。

新制上路不到一個月，縣府高層前天再度召開通盤檢討會議後，決議順應民意恢復舊制。

縣府昨晚宣布，中央路五階段調整執行至今，已完成春節車流疏運的階段性任務，考量多數用路人習慣原先的舊制，縣長徐榛蔚裁示在路型改善前，先將中央路全線改回舊制，近日將交通號誌調回原狀，也恢復原號誌時制秒數和左轉專用車道，為降低對用路人影響，會在夜間施工修改道路標誌標線及交通號誌，請民眾留意依號誌行駛，8日起恢復舊制，後續仍會由道路主管機關縣府建設處針對路型研議改善，待經費到位即著手執行。

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