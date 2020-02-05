實名制口罩送錯宜蘭連夜補 保證各藥局明上午9點開賣

實名制口罩明天上路，今天卻傳出宜花東的口罩送錯，經收回後，宜蘭縣衛生局特別拜託郵局加班補送，晚間確定各藥局都拿到口罩，保證明天上午9點開賣；但因買口罩時要上網刷健保卡，一旦用量過大，可能造成網路塞車當機，民眾也不必太早去買。

宜花東發現送錯即將開賣的口罩，把預定販售的「外科口罩」出貨成「外科手術口罩」，經藥師公會全聯會反映後，中華郵政已緊急重送，花蓮及台東要延後到下午2點，民眾才能買到口罩；至於宜蘭縣衛生局拜託郵局幫忙連夜配送，已確定到位，明天上午9點準時販售。

衛生局表示，今天發現郵局送錯口罩後，下午全部回收，正確版的口罩在傍晚已經重新送到郵局，由於民眾需求殷切，很感謝郵局願意配合加班，想辦法把口罩送到全縣132家健保藥局及衛生所。

至於宜蘭的兩個山地鄉位處偏遠，一名在南澳鄉上班的藥師家住羅東鎮市區，衛生局拜託這位藥師明天上班前，把口罩提早帶去南澳鄉藥局；大同鄉衛生所也是一樣，請衛生所上班人員明天一早帶去，化解實名制口罩送錯及補送問題。