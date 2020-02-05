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台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

實名制口罩送錯宜蘭連夜補 保證各藥局明上午9點開賣

2020-02-05 22:27聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

實名制口罩明天上路，今天卻傳出宜花東的口罩送錯，經收回後，宜蘭縣衛生局特別拜託郵局加班補送，晚間確定各藥局都拿到口罩，保證明天上午9點開賣；但因買口罩時要上網刷健保卡，一旦用量過大，可能造成網路塞車當機，民眾也不必太早去買。

宜花東發現送錯即將開賣的口罩，把預定販售的「外科口罩」出貨成「外科手術口罩」，經藥師公會全聯會反映後，中華郵政已緊急重送，花蓮及台東要延後到下午2點，民眾才能買到口罩；至於宜蘭縣衛生局拜託郵局幫忙連夜配送，已確定到位，明天上午9點準時販售。

衛生局表示，今天發現郵局送錯口罩後，下午全部回收，正確版的口罩在傍晚已經重新送到郵局，由於民眾需求殷切，很感謝郵局願意配合加班，想辦法把口罩送到全縣132家健保藥局及衛生所。

至於宜蘭的兩個山地鄉位處偏遠，一名在南澳鄉上班的藥師家住羅東鎮市區，衛生局拜託這位藥師明天上班前，把口罩提早帶去南澳鄉藥局；大同鄉衛生所也是一樣，請衛生所上班人員明天一早帶去，化解實名制口罩送錯及補送問題。

宜蘭縣藥師公會請會員全力配合，理事長楊永安表示，健保局已建置一套線上登錄系統，會員們也都看過測試影片，明天9點民眾前來購買時，健保卡要上網過卡，因全台6000多家藥局同時上線，瞬間的網路使用量可能相當大。

實名制口罩明天上路，卻發現宜花東送錯口罩。宜蘭緊急協調郵局人員連夜補送，保證各藥...
實名制口罩明天上路，卻發現宜花東送錯口罩。宜蘭緊急協調郵局人員連夜補送，保證各藥局明天上午9點可以開賣，花蓮及台東則延到下午2點。記者蘇健忠／攝影
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實名制口罩明天上路，卻發現宜花東送錯口罩。宜蘭緊急協調郵局人員連夜補送，保證各藥...
實名制口罩明天上路，卻發現宜花東送錯口罩。宜蘭緊急協調郵局人員連夜補送，保證各藥局明天上午9點可以開賣，花蓮及台東則延到下午2點。記者蘇健忠／攝影
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口罩衛生局健保卡

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