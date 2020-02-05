武漢肺炎延燒 基隆市府：要求廟口夜市攤販全戴上口罩

武漢肺炎持續延燒，今天又傳出1月31日進基隆港的鑽石郵輪公主，在日本被檢出10例確診，由於該船進基隆港時，有些散客到基隆廟口吃美食，引起恐慌。基隆市衛生局下午前往廟口稽查，要求所有攤販都戴上口罩，買不到醫用口罩沒關係，一般口罩就可以。

基隆市長林右昌表示，目前為止，台灣並無出現群聚或社區感染的狀況，但也呼籲民眾和商家，自主性的加強消毒工作，多洗手、多清潔，注意自身健康狀況，共同為防疫整備，他已責成市府衛生局、教育處等相關單位，加強衛教宣導，避免大家恐慌，才是目前防疫工作的重點。

至於大家關心的相關防疫措施，衛生局按照例行性的查核作業進行，並加強廟口夜市等地區的安全查核，要求相關管理單位加強管理和消毒，並已派稽查員前往針對攤商進行勸導及相關稽查作業。

環保局則按例行性的環境整治工作，並無針對特別地區進行消毒作業，除非發生社區型的感染案例時，才會進行環境的清理及消毒工作，目前本市並未發生群聚或社區感染之狀況。

而針對觀光旅遊產業，觀銷處目前除了要求旅遊服務中心、觀光巴士及旅宿業者等第一線服務人員於值勤期間皆須佩戴口罩，並提供酒精供遊客消毒外，同時針對觀光景點及巴士車體等處加強消毒，提升全市觀光旅遊防護。