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澄清未對特定地區消毒 林右昌：目前沒社區感染別恐慌

2020-02-05 17:01聯合報 記者游明煌/基隆即時報導

因應武漢肺炎現况，基隆市政府防疫措施與中央標準一致，市長林右昌表示，目前為止，台灣並無出現群聚或社區感染的狀況，但也呼籲民眾和商家，自主性的加強消毒工作，多洗手、多清潔，注意自身健康狀況，共同為防疫整備，市長已責成市府衛生局、教育處等相關單位，加強衛教宣導，避免大家恐慌，才是目前防疫工作的重點。

至於大家關心的相關防疫措施，林右昌說，衛生局按照例行性的查核作業進行，並加強廟口夜市等地區的安全查核，要求相關管理單位加強管理和消毒，並已派稽查員前往針對攤商進行勸導及相關稽查作業。

市府說，環保局目前按例行性的環境整治工作，並無針對特別地區進行消毒作業，除非發生社區型的感染案例時，才會進行環境的清理及消毒工作，目前基隆市並未發生群聚或社區感染之狀況。

而針對觀光旅遊產業，觀銷處目前除了要求旅遊服務中心、觀光巴士及旅宿業者等第一線服務人員於值勤期間皆須佩戴口罩，並提供酒精供遊客消毒外，同時針對觀光景點及巴士車體等處加強消毒，提升全市觀光旅遊防護。

市府表示，會持續密切注意中央指揮中心的最新疫情通報資訊，並按標準作業流程做好防疫相關處置工作，請民眾不要恐慌。

澄清未對特定地區消毒，林右昌：目前沒社區感染不要恐慌。記者游明煌／攝影
澄清未對特定地區消毒，林右昌：目前沒社區感染不要恐慌。記者游明煌／攝影
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衛生局巴士武漢肺炎

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