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防猴害 台東縣府補助農民架設電網 山豬也能防！

2020-02-05 16:58聯合報 記者尤聰光/台東縣即時報導

台東縣政府推行5年的「防治台灣獼猴危害農作計畫」，今年再持續補助農民架設電圍網，即日起自3月25日止，最高補助金額4萬5千元，預計45戶受惠。農業處長許家豪表示，電圍網不僅能防猴，頭痛的山豬也能有效防止入侵。

許家豪表示，不管農地大小，農民申請後自付額均為3分之1，縣府最高補助4萬5千元，自推行以來農民裝設意願非常高，前年16戶、去年33戶，今年這一波申請戶預計45戶，目前已有超過1百多位農民來電詢問，農民可速洽鄉鎮市公所申請。

台東農作栽種水果大多以柑橘、香蕉、鳳梨、釋迦及火龍果為主，但由於地理環境佳，自然生態豐富，因此，農民作物經常飽受野生台灣獼猴入侵破壞，農民為抗猴害，不是使用獵槍，就是燃放鞭炮，但成效有限，縣府5年前推行防治台灣獼猴危害農作計畫，補助農民架設電圍網，效果不錯

「想偷吃也不敢進來侵門踏戶！」去年申請安裝的太麻里果農吳明達說，以前沒有安裝電圍網，5分地的釋迦園，會有一半被猴子吃，用鞭炮只能嚇一下，又會回來，他又沒辦法24小時守在園內和猴子長期對抗，裝電網到現在就沒有猴子侵入了。

許家豪表示，今年向中央爭取補助款新台幣135萬元，縣府編列67萬5千元配合款，補助金額總計202萬5千元，比去年度增加54萬元整；除鼓勵農民申請，也將到縱谷線、東海岸線及南迴線辦說明會。

縣府農業處表示，電圍網的高度有150公分高，加上3條通電線，且地下固定鐵入地約20公分，不僅可以防止猴子，破壞力強的山豬也能防；電流為高電壓低電流，間隔1.5到2.5秒脈衝，不會造成動物或人受傷，碰觸時只有驚嚇及些微的痛感，正確使用其每個月電費不到50元，如果裝設太陽能設備則無需電費。

為防猴害，台東縣政府今年再持續補助農民架設電圍網，即日起自3月25日止，最高補助...
為防猴害，台東縣政府今年再持續補助農民架設電圍網，即日起自3月25日止，最高補助金額4萬5千元，預計45戶受惠。圖／台東縣政府提供
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電圍網不僅能防猴，頭痛的山豬也能有效防止入侵，電流為高電壓低電流，間隔1.5到2...
電圍網不僅能防猴，頭痛的山豬也能有效防止入侵，電流為高電壓低電流，間隔1.5到2.5秒脈衝，不會造成動物或人受傷。圖／台東縣政府提供
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