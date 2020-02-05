家長會全力協助 基隆徵調家用額溫槍學校開學後使用

因應武漢肺炎，基隆市學校學生家長會聯合會與教育處共同推動防疫工作，協助徵調各校家長多出來的家用的額溫槍供校園開學後使用，協助學校落實防疫工作。

基隆市府教育處長林祝里說，非常感謝聯合會的協助，學校開學在即，校園防疫工作是首重，此舉可讓校園防疫作業更完善落實，她對此舉表達萬分的感謝

基隆市學校學生家長聯合會總會長胡家豪表示，與教育處共同加強校園防疫的，也是落實學生防疫教育的好時機，因此他也懇請各校建立好校內的防疫計畫，成立防疫小組、進行防疫整備及環境消毒，並善用多元管道做好校內外的衛教宣導。

聯合會也表示，也會透過相關管道向家長與學生宣導落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息等防疫衛教知識。

教育處指出，親師生於開學後將共同落實體溫量測，開學後量體溫為每日一次，於早上8點30分前完成通報，體溫超過 37.5 度者要盡速就醫，如學校發現疑似個案，務必依規定進行校園安全通報及本市學校傳染病系統通報。