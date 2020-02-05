蘇花改通車後蘇花安啟動 南澳鄉長要求高架

全長38.8公里的蘇花改，農曆過年前的1月6日全線通車，包括蘇澳至東澳段、南澳至和平、和中至大清水段，未改善路段的東澳南澳段、和平崇德段，已列為蘇花安，即「台9線蘇花公路安全提升計畫」中，持續推動，行政院也已核定蘇花安計畫可行性研究， 將辦理環評與綜合規畫。

交通部公路總局蘇花公路改善工程處籌辦，本月就將先召開「台9線蘇花公路安全提升計畫」東澳南澳段及和平崇德段地方說明會，2月18日上午9點30分在宜蘭縣南澳鄉公所2樓會議室，2月19日上午9點30分在花蓮縣秀林鄉崇德村辦公處活動中心，將簡介台9線蘇花公路安全提升計畫內容及規畫構想，了解當地民眾看法。

對於蘇花安，南澳鄉長李勝雄今天即建議，興建蘇花安應採高速公路採高架方式設計。

李勝雄指出，蘇花改通車，由從蘇澳端開車到東澳後，要在現有蘇花公路山路到南澳鄉，平面式的交通路線，在假日塞車，過年連假更嚴重堵車，如果採取高速公路高架設計，要到花蓮的續行，若要到南澳的車輛可以從交流道下到平面路段，車潮可以分流，避免連過境南澳而要到花蓮的車輛都擠在南澳市區，要到南澳消費與遊客也方便，下交流道即到。

李勝雄表示，蘇花改分段做，不是一條路通到底，而是有的路段要上蘇花改、有的要下蘇花改再接回原來的路，從原來的路再接上蘇花改，而下蘇花改的車輛到了平面路段，遇上紅綠燈，就容易堵車，像今年就很慘，自己大年初四從花蓮回南澳，上上下下，就花6個鐘頭，因此，蘇花安一定要，但要用高架，用高速公路的模式。

「蘇花安一定要做！」南澳鄉東岳社區發展協會總幹事漢聲認為，東澳到南澳段落石頻率高，族人希望有條安全的路，保障生命財產安全。