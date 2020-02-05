愛上打電玩遊戲激勵學英文 高中生多益考965高分

基隆市私立二信高中多益檢定900分以上有8人，再創新紀錄，其中應用外語科學生連華瑄，考到965高分。連華瑄在國中時期為了打電動遊戲學英文，高中適性發展愛上學語言，突破自己學習障礙發揮個人亮點，考得好成績。

多益檢定成績公布，二信高中今年成績刷新紀錄，900分以上高達８人、800分以上25位、700分以上45位、600分以上59位。

連華瑄說，他在國中時期數學理化幾乎每次都不及格，父母不但沒有給我壓力，反而買給他一部電腦，讓他在課餘時間可以打電動遊戲，因為遊戲內容有很多必須學習英文，又有機會跟外國人互動，因此激勵他學習英文的動力，慢慢的就喜歡上了英文。

連華瑄現在就讀二信高中應用外語科二年孝班，他回想國中三年級選擇升高中的過程中，自己曾茫然於數理成績差能選擇那一科，因此多方面參加學校的生涯試探活動，發現自己可以往應用外語科努力看看，最後在父母的支持下選擇二信高中應用外語科，2年來配合學校的課程，積極努力不僅多益考到965分，也參加了全國配音比賽拿到佳作的成績，「學習過程很快樂，也很有成就感」。

連華瑄因為適性發展，選對了高中學習環境讓自己的潛能發揮，表現出自己的亮點，他說，現在很有自信心，除了英文外他還想選修西班牙文，甚至自學法文，有機會他想當口譯員、翻譯員或配音員，因為他看到電視每每有年輕口譯員出現都會受到眾人的仰慕，這次多益考出好成績，激發自己往這方面發展的信心，希望自己能堅持目標，最後能實現自己的夢想。