愛上打電玩遊戲激勵學英文 高中生多益考965高分
基隆市私立二信高中多益檢定900分以上有8人，再創新紀錄，其中應用外語科學生連華瑄，考到965高分。連華瑄在國中時期為了打電動遊戲學英文，高中適性發展愛上學語言，突破自己學習障礙發揮個人亮點，考得好成績。
多益檢定成績公布，二信高中今年成績刷新紀錄，900分以上高達８人、800分以上25位、700分以上45位、600分以上59位。
連華瑄說，他在國中時期數學理化幾乎每次都不及格，父母不但沒有給我壓力，反而買給他一部電腦，讓他在課餘時間可以打電動遊戲，因為遊戲內容有很多必須學習英文，又有機會跟外國人互動，因此激勵他學習英文的動力，慢慢的就喜歡上了英文。
連華瑄現在就讀二信高中應用外語科二年孝班，他回想國中三年級選擇升高中的過程中，自己曾茫然於數理成績差能選擇那一科，因此多方面參加學校的生涯試探活動，發現自己可以往應用外語科努力看看，最後在父母的支持下選擇二信高中應用外語科，2年來配合學校的課程，積極努力不僅多益考到965分，也參加了全國配音比賽拿到佳作的成績，「學習過程很快樂，也很有成就感」。
連華瑄因為適性發展，選對了高中學習環境讓自己的潛能發揮，表現出自己的亮點，他說，現在很有自信心，除了英文外他還想選修西班牙文，甚至自學法文，有機會他想當口譯員、翻譯員或配音員，因為他看到電視每每有年輕口譯員出現都會受到眾人的仰慕，這次多益考出好成績，激發自己往這方面發展的信心，希望自己能堅持目標，最後能實現自己的夢想。
二信高中指出，多益測驗（TOEIC）是針對非以英語為母語之人士所設計的英語能力檢定測驗，測驗皆數反映受測者在國際職場環境中與他人以英語溝通的熟稔程度，全球有超過4千家企業使用多益測驗，每年有超過200萬人應試，而台灣近年來因應國際化之趨勢，參加多益考試人數不斷增加。
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