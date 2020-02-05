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台東幸福宅2月底交屋 縣府為延遲交屋送每戶2萬元禮物

2020-02-05 14:17聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東縣首次由縣府出資興建300戶平價幸福（社會）住宅已竣工，美輪美奐的社區將於今年2月底陸續交屋，由於工程延宕，延遲近4個月交屋，台東縣長饒慶鈴拍板，除依合約賠償承購戶違約金，並由縣府動用預備金1千萬元支付後續交屋所需的代書費用，以及贈送承購戶每戶等值2萬元的「入住禮」，廚具或家電用品由承購戶自選，讓承購戶歡喜住新家。

台東幸福住宅位在台東市康樂火車站、台灣史前文化博物館旁，由縣府出資8億元，並利用縣有土地興建，每戶售價依坪數不同，約230萬元至406萬元，約低於市價3至4成左右，幫年輕人及經濟較弱勢族群買「起家厝」，工程106年8月15日動工，原定108年10月完工並交屋，但因承包商與下游包商糾紛、天候等因素，工程延宕逾百日，直到今年2月底才要陸續交屋。

今天上午11點，台東縣長饒慶鈴由縣建設處長許瑞貴、建築師鍾昇遠等人陪同，前往幸福住宅基地視察，且隨機抽樣勘查建築品質，對施工品質與社區環境，饒慶鈴非常肯定表示，「感謝包商努力趕工，品質沒有打折扣」，她也承諾交屋過程，將由縣府提供一站式服務，且代書費用由縣府支付，並贈送每戶承購戶入住禮。

台東縣政府建設處表示，會依約每延遲1天就按總工程款的千分之1，罰承包的明正營造公司每天75萬元，目苛累計罰款逾8千萬元。

建設處處長許瑞貴表示，縣府為延遲交屋，除依合約按日賠償承購戶違約金，縣長饒慶鈴也決定運用預備金1000萬元，除支付代書費用，每戶再送價值2萬元的廚具或家電用品，作為承購戶的入住禮，此外，縣府還要再花1500萬元改善聯外道路及周邊環境。

台東縣長饒慶鈴由縣建設處長許瑞貴、建築師鍾昇遠等人陪同，前往幸福住宅基地視察。記...
台東縣長饒慶鈴由縣建設處長許瑞貴、建築師鍾昇遠等人陪同，前往幸福住宅基地視察。記者羅紹平／攝影
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台東縣長饒慶鈴由縣建設處長許瑞貴、建築師鍾昇遠等人陪同，前往幸福住宅基地視察。記...
台東縣長饒慶鈴由縣建設處長許瑞貴、建築師鍾昇遠等人陪同，前往幸福住宅基地視察。記者羅紹平／攝影
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台東縣長饒慶鈴由縣建設處長許瑞貴、建築師鍾昇遠等人陪同，前往幸福住宅基地視察。記者羅紹平／攝影
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台東縣長饒慶鈴由縣建設處長許瑞貴、建築師鍾昇遠等人陪同，前往幸福住宅基地視察。記...
台東縣長饒慶鈴由縣建設處長許瑞貴、建築師鍾昇遠等人陪同，前往幸福住宅基地視察。記者羅紹平／攝影
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台東饒慶鈴建築

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