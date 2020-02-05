基隆推七堵、暖暖旅遊手冊 多吸芬多精探山城秘境

基隆市政府今天指出，相對觀光發展興盛的濱海旅遊線，離基隆市中心車程不到15分鐘的暖暖與七堵小鎮，更隱藏著許多私房景點與在地美食，市府近日推廣在地小旅行，推出「暖暖、七堵小旅行手冊」，可以探訪山城秘境。手冊明天會送七堵、暖暖區公所、市旅服中心、各旅館櫃台等，都可索取到。

基隆市政府觀光及城市行銷處表示，基隆近來因許多網路熱門打卡景點而聲名大噪，如正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠、阿拉寶灣及潮境公園等等，同時以亞洲最佳郵輪母港聞名全球。以海洋為主要城市形象的基隆，其實與山脈的距離反而意想不到地近！明天會送 七堵 區公所、暖暖區公所、本市旅服中心、各旅館櫃檯，都可索取到。

相對觀光發展興盛的濱海旅遊線，離基隆市中心車程不到15分鐘的暖暖與七堵小鎮，更隱藏著許多私房景點與在地美食。基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯說，為推廣在地小旅行，推出「暖暖七堵小旅行手冊」，分別以記憶行旅及自然行旅為主題，介紹暖暖及七堵地區景點、歷史故事及美食等相關旅遊資訊，結合在地休閒農場規畫推薦遊程，並提供自駕及大眾運輸工具等交通資訊。

曾姿雯表示，與基隆沿海觀光景點性質相異，暖暖與七堵等小鎮保留恬淡自然的風俗民情，處處充滿文史故事，行旅手冊的文青風格更是散發出在地旅遊氛圍，遊客可以按著行旅及美食地圖，輕鬆漫遊基隆山中小鎮。