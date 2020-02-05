國寶接班人 從年頭到年尾宜蘭接力演出484場

國寶藝師傳承接班人，進駐國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區，每周二到周日將輪班演出，昨天首演後，將直到10月30日，總共多達484場。

國立傳統藝術中心指出，這項「傳統藝術接班人－駐園演出計畫」系列演出，已邁入第4年，透過公開甄選，邀請國家登錄重要傳統藝術保存者或團體（俗稱國寶）傳習計畫的結業藝生以及其所屬的演出團體，進駐宜蘭傳藝園區展演。

今年演出除原有的歌仔戲、說唱藝術、北管戲曲、布袋戲以及滿州民謠類，更加入排灣族口鼻笛、北管音樂類等，共計7個類別。

入選團隊包含財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會、楊秀卿說唱藝術團、漢陽北管劇團、弘宛然古典布袋戲團、山宛然劇團、陳錫煌傳統掌中劇團、彰藝園掌中劇團、屏東縣滿州鄉民謠協進會、伊誕創藝視界企業社、屏東縣台灣原住民文化研究會、延樂軒北管劇團以及臺北木偶劇團等12個團隊。

12個團隊除將由各案結業藝生擔綱主要演出人員，並搭配習藝中藝生、授課藝師與各團藝術家，共同演繹國家登錄重要傳統藝術保存者或團體的技藝精華。

今年首次加入的5個團隊與8個結業藝生，分別為布袋戲類的彰藝園掌中劇團陳韋佑、排灣族口鼻笛的伊誕創藝視界企業社伊誕．巴瓦瓦隆與撒古流．瑪拿妮凱、屏東縣台灣原住民文化研究會鄭偉宏、孫漢曄，以及北管音樂類的延樂軒北管劇團林永志以及台北木偶劇團吳聲杰、謝琼崎。

其中，陳韋佑和吳榮昌、黃武山以及陳冠霖都是布袋戲國寶藝師陳錫煌的結業藝生，他們演出藝師親授的經典布袋戲劇目，以傳統操偶技巧並搭配現場後場音樂，呈現傳統布袋戲獨特韻味。

伊誕創藝視界企業社及屏東縣台灣原住民文化研究會分別由排灣族口鼻笛國寶藝師許坤仲、謝水能領軍，演出包含排灣族最具象徵的傳統樂器，口笛、鼻笛演奏，以及多首古調吟唱。

另外，因應武漢肺炎疫情，國立傳統藝術中心為保障民眾身體健康，在室內場館防疫準備，服務台備有酒精，工作人員均每日量測體溫，值勤時配戴口罩，並為入場的觀眾量體溫，若有高燒、身體不適者將協助配戴口罩與就醫。