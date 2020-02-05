花蓮港13日迎首艘郵輪 港務公司配合中央全力防疫

鑽石公主號郵輪10名乘客確診感染武漢肺炎，郵輪旅客的健康管理引起高度關切。花蓮港將於13日迎來今年首艘入港泊靠的太平洋維納斯號，花蓮港務分公司表示，會全力配合疾管署規定，與相關單位一起做好控管。

花蓮港今年目前預計將有12艘郵輪進出港，日本大阪籍郵輪「太平洋維納斯號」是第一艘，預計13日上午8時載數百名旅客進港，泊靠花蓮港23號碼頭，當天晚間7時離港。「太平洋維納斯號」船重2萬6518噸、船長183公尺，預計船上旅客以日籍為主。

花蓮港務分公司表示，對於郵輪的邊境檢疫措施，中央流行疫情指揮中心昨天召開專家諮詢會議，決議入境前28天曾載有確定病例或疑似病例的郵輪，以及入境前14天曾停靠中港澳地區港口的郵輪，不得停靠我國港口，會全力配合。

花蓮港務分公司處長張自英今天說，依據中央規定，只要不符規定的郵輪，就不得進港。每艘郵輪上都有船醫，會對船員或旅客的健康自主管理，另外郵輪的旅客和船員必須填寫入境健康聲明卡，下船時收回，並設置發燒篩檢站，做複式管理。