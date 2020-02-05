基隆身心障礙者購屋貸款利息補助申請 1年最多1萬5千元

為照顧基隆市身心障礙者及其同住扶養者之居住需求、且減輕身心障礙者購屋之經濟負擔，市府提供購屋貸款利息補貼，保障居住權益。1年補助最多以1萬5千元為上限，最高補助年限15年，從2月開始申請，請符合條件的民眾注意。

社會處身心障礙福利科長郭淑娥表示，這項補助政策基隆市自2008年開辦，為照顧基隆市身心障礙者及其同住扶養者之居住需求，1年補助1萬5千元為上限，最高補助年限15年。

市政府社會處指出，今年基隆市身心障礙者首次購屋貸款利息補助，自2月1日至3月31日開放申請，符合下列資格者，於3月31日前至戶籍地區公所(社政課)提出申請：

一、 本利息補助係指身心障礙者及其配偶因無自有住宅首次購屋所需之貸款利息。

二、 年滿20歲以上，設籍並實際居住於其首次購屋地址之身心障礙者。

三、 申請貸款利息補助之房屋應座落於基隆市。

四、 家庭總收入平均未達109年度每人每月最低生活費1萬2388元標準4倍。

五、 身心障礙者本人及其同住扶養者未曾接受政府同性質貸款或利息補助，且身心障礙者前一年度未獲政府補助機構住宿式照顧費用。

六、 第一次申請本補助其購買自用住宅需未滿五年，並於取得所有權之日起3個月內辦妥金融機構超過7年之長期住宅貸款，尚未全部清償者。