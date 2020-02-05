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免驚啦！大同櫻花季活動占地7公頃 無畏疫情照常舉行

2020-02-05 10:28聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

武漢肺炎疫情期間，宜蘭大同鄉公所決定2月8日照常舉辦「大同櫻花季」，鄉長何勝立表示，活動位於崙埤河濱公園，占地7公頃的山區，戶外空間寬敞，來這裡賞美櫻、聽美聲，絕對沒問題的啦。

大同鄉是宜蘭溪北的山地鄉，鄉公所在崙埤公園栽種成千上萬株山櫻花，每年一到花季期間，吸引很多遊客參觀，大波斯菊花海更成拍照美景，在此期間也舉辦櫻花季活動。最近櫻花大約開了二成，過了月中盛開最漂亮，花期可持續到2月底。

山區空氣好，平常往來人群也不複雜，鄉公所評估在戶外開闊的空間舉辦活動，不會有什麼太大問題，而且活動現場會做好消毒防疫，勸導有發燒的民眾不要進入及戴口罩；鄉長何勝立認為，疫情期間大家的心情都很鬱卒，建議有空到山上賞櫻花，放鬆連日來緊繃的情緒。

活動從8日（周六）早上10點至下午3點在崙埤河濱公園，今年活動除賞櫻外，從中午過後還有4次公益抽獎穿插在各項表演活動中，獎項包含Apple watch（運動型錶帶）、40型FHD液晶顯示器、割草機等多項大禮。

「原聲櫻樂會」邀請知名藝人梁文音、依拜維吉、曾瑋中等實力派歌手現場獻聲，還有原民特色市集、集章拿好禮，現場準備搗麻糬器具、茶凍及原民飾品等DIY，讓民眾體驗原住民的傳統文化。

宜蘭大同鄉崙埤公園的山櫻花開了二成，本月8日的櫻花季活動不受疫情影響，照常舉行。...
宜蘭大同鄉崙埤公園的山櫻花開了二成，本月8日的櫻花季活動不受疫情影響，照常舉行。圖／鄉公所提供
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宜蘭大同鄉崙埤公園的大波斯菊開得漂亮，本月8日的櫻花季活動不受疫情影響，照常舉行...
宜蘭大同鄉崙埤公園的大波斯菊開得漂亮，本月8日的櫻花季活動不受疫情影響，照常舉行，歡迎民眾來拍美照。圖／鄉公所提供
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宜蘭大同鄉崙埤公園的山櫻花開了二成，本月8日的櫻花季活動不受疫情影響，照常舉行。...
宜蘭大同鄉崙埤公園的山櫻花開了二成，本月8日的櫻花季活動不受疫情影響，照常舉行。圖／鄉公所提供
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櫻花季疫情賞櫻

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