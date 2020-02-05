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直逼免役極限 台東1役男身高「頂天」啦

2020-02-05 09:18聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

「請問這個身高機最高可以量幾公分？」台東卑南鄉的靳姓役男在電動身高機前面才剛開口問，體檢的衛福部台東醫院的護理師李美惠抬頭望著他急忙喊停，「先生你等一下再站上去好不好？我們身高機應該可以量到200公分」，結果靳男高達194.4公分。

靳男站上身高機的時候幾乎頭頂到台東醫院的天花板，只有158公分小巧玲瓏的護理師站在他旁邊根本小鳥依人，「沒關係啦，我女友154公分比妳更小隻！我們身高差40公分哈哈」，靳男擔心護理師害羞還貼心安慰她。

台東縣一年一度的徵兵團檢昨天展開，7個梯次總計有800多位役男受檢，縣內唯一承辦兵檢業務的衛福部台東醫院意外發現，第一梯次的受檢役男平均身高落在170至175公分之間讓人出乎意料，幾十位身形健美的役男排隊等候之際讓走道瞬間變窄，也吸引院內女性同仁的注目。

「還以為男麻豆都來體檢了！」該院社區護理中心護理長陳美玲說：「每年都會有一兩個特別高的役男，但是第一梯次役男的身高這麼平均，還真的開了眼界！」現場招募國軍人才的海軍陸戰隊招募組長林靜宜也有同感：「開始擺攤的時候就有發覺...台東地區的同學們體格都越來越好了，希望我們陸戰隊也能吸引到優質的役男」。

林靜宜說，依照內政部役政署規定，身高195公分以上體位才能免役；雖然靳國順因為就讀台灣體大的關係可能延後到明年才會入伍，但他帥氣地說，「反正就4個月役期，磨練一下增進技能，多認識朋友，OK的啦」。

台東縣一年一度的徵兵團檢昨天展開，第一梯次的受檢役男平均身高落在170至175公...
台東縣一年一度的徵兵團檢昨天展開，第一梯次的受檢役男平均身高落在170至175公分之間，體格都相當好。圖／台東醫院提供
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台東卑南鄉的靳姓役男，194.4公分的身高站在電動身高機上，頭幾乎快頂到台東醫院...
台東卑南鄉的靳姓役男，194.4公分的身高站在電動身高機上，頭幾乎快頂到台東醫院的天花板。圖／台東醫院提供
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役男台東護理師

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