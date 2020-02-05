影／紅土跑道再見了！羅東運動公園將改鋪PU

羅東運動公園田徑場紅土跑道，過去是一大特色，且被認為環保，但被易因風起揚塵，影響遊客，曾引起正反意見爭論，宜蘭縣政府經討論與徵詢後，今年決定改鋪PU跑道，24年來陪過許多人的紅土跑道，將跟民眾告別。

縣政府指出，PU跑道工程相關計畫經費3038萬元，縣府爭取體育署補助2400萬，縣政府配合款638萬，包括PU跑道基礎與面層、內圈排水溝、跳遠區、無礙坡道、親子廁所等。

其中，除無障礙坡道、停車位與親子廁所等先完成改善，PU跑道基礎與面層將在今年接續施工，將採最有利標，評選廠商施作。

同時，縣府統計宜蘭縣內100所的國中小學運動操場，紅土跑道與PU跑道均有，紅土跑道均占3到4成，近年來陸續有學校因紅土跑道揚塵與管理問題等，爭取經費，改鋪PU跑道。

對此，縣政府表示，紅土跑道與PU跑道各有優缺點，由各校視不同需求決定，也坦言，改鋪PU跑道除需求外，經費也是要克服的問題。

縣政府指出，依體育署國中小操場面層使用報告，不同跑道因材質差異，各有優缺點， 其中，紅土跑道主要成分為紅磚粉粒，優點是透水性佳， 環保無毒，造價低廉，維護費低，景觀衝擊小，但乾燥時，風吹易造成塵土飛揚，表面粗糙易造成選手受傷，青苔易生長並附著於紅土表面或雜草滋生，表面易鬆動及不平整。