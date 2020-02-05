揮別24年紅土 羅東運動公園改鋪PU跑道

羅東運動公園田徑場紅土跑道今年將改鋪PU跑道。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

羅東運動公園田徑場紅土跑道雖是特色，且被認為環保，但被指易因風起揚塵，影響遊客，一度引起爭論。宜蘭縣政府經討論與徵詢，今年決定改鋪PU跑道，24年來陪伴許多人的紅土跑道將告別。

田徑場橢圓形紅土跑道長400公尺，早在民國85年開園時就設置。但紅土遇風容易揚塵，影響遊客或運動民眾，加上表面細砂石，如果滑倒易受傷，因此有改鋪PU之議，但維持原狀的意見還是有，縣府經徵詢與討論，決定改鋪。

縣府表示，改鋪PU相關計畫經費3038萬元，包括PU跑道基礎與面層、內圈排水溝、跳遠區、無礙坡道、親子廁所等。無障礙坡道、停車位與親子廁所等先完成改善，PU跑道基礎與面層將在今年接續施工，相關工程採最有利標。

另外，縣府統計，宜蘭縣內一百所國中小學運動操場，紅土、PU跑道均有，紅土跑道占3到4成，近年陸續有學校因紅土跑道揚塵與管理問題等，爭取經費改鋪PU跑道，因紅土、PU跑道各有優缺點，改鋪PU跑道經費也是要克服的問題，由各校視不同需求決定。

縣政府指出，不同跑道各有優缺點。PU跑道優點是表面排水快速，彈性材料具吸震力、彈性佳，回復率高，能降低選手運動傷害，專業田徑跑道中，PU數量最多，缺點則是不透水，水氣進入基礎無法蒸發，造成跑道面隆起，維護保養費高，磨損後須補PU膠及上層顆粒。