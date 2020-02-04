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口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

看過來！台東縣公布全縣45家健保特約藥局名單

2020-02-04 18:12聯合報 記者尤聰光/台東縣即時報導

2月6日起口罩購買實名制，台東縣衛生局方便鄉親購買，今天公布全縣45家健保特約藥局名單，另東河鄉等8鄉鎮至衛生所購買。

衛生局表示，全縣健保特約藥局共有45家，包括台東市34家、卑南鄉1家、太麻里鄉2家、鹿野鄉2家、關山鎮2家、池上鄉1家、成功鎮2家及長濱鄉1家。

另有8鄉鎮沒有健保特約藥局，分別為綠島鄉、東河鄉、大武鄉、蘭嶼鄉、延平鄉、海端鄉、金峰鄉及達仁鄉。民眾可到當地所轄衛生所購買。

口罩購買實名制6日上路後，每張健保卡可用10元購買2片口罩，購買一次要7天後才能再次購買，且至多再持一張健保卡幫忙代購，為了分流購買人潮，限制身分證字號尾數單數者在周一、周三與周五購買，身分證字號尾數雙數者為周二、周四與周六購買，周日則皆可購買不限制；兒童口罩限12歲以下以兒童健保卡購買。

另外也要注意幫忙代購口罩健保卡上身分證字號尾數，才可快速順利購買到所需口罩。呼籲民眾看病、陪病、探病、有呼吸道症狀、密閉空間才需要戴口罩，無症狀及健康民眾是不需要戴口罩的，請將口罩留給需要的人購買使用。

全國特約藥局及無健保特約藥局鄉鎮衛生所名單可至網站內名單或請至衛生福利部中央健康保險署網站查詢。

台東縣衛生局方便鄉親購買，今天公布全縣45家健保特約藥局名單。圖／台東縣政府提供
台東縣衛生局方便鄉親購買，今天公布全縣45家健保特約藥局名單。圖／台東縣政府提供
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健保卡口罩衛生所

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