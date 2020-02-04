不受武漢肺炎影響 七堵煙火嘉年華2月8日如期登場

受到武漢肺炎疫情延燒影響，很多活動不是取消就是延期，但基隆市2020基隆七堵煙火嘉年華活動，將於2月8日如期登場，市長林右昌說，這是在空曠的地方辦活動，不用取消，就像前幾天規模更大的平溪天燈節，也沒有取消。

七堵區公所指出，活動在七堵區崇孝街吉隆電視台對面公車停車場登場，原永安綜合公園將作為民眾休憩及觀賞煙火之用，崇孝街將採封街方式辦理美食嘉年華會。

為因應新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情防疫，請廠商加強作好防疫措施，會場入口處實施體溫量測、酒精消毒並派員宣導衛教。

2月8日15時，就有園遊會揭開嘉年華活動序幕，今年還規劃街頭藝人與你同歡、民俗童玩體驗趣、兒童世界跳耀城堡、小天燈彩繪等親子同樂會。

16時30分開始發放鼠年DIY燈籠限量800份（發完為止）， 17時30分起至18時30分市民憑1至2月份發票任二張兌領摸彩券一張（一人限換一張數量有限，兌領完為止），所得發票將全數捐贈公益團體關懷弱勢。現場還安排明日之星陳怡婷、創作才女吳汶芳演唱。