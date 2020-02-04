因應武肺炎疫情 台東熱氣球嘉年華順延到7/11登場

國際熱氣球嘉年華已成台灣夏天年度盛事，今年活動原訂今年6月27日至8月16日登場，因應武漢肺炎疫疫情，以及配合今年暑假延後2周並減少2周，今年台東熱氣球延期至7月11日至8月30日舉辦，活動天數維持51天不縮水。

因應武漢肺炎防疫，教育部日前宣布高中職(含)以下學校及大專院校，寒假延長2周，今年暑假相應減少2周，且延後2周放暑假，以預防武漢肺炎發生校園群聚感染，台東縣長饒慶鈴今天拍板決定，今年邁入十周年的2020台灣國際熱氣球嘉年華活動，延期至7月11日開幕，8月30日閉幕。 因應武漢肺炎疫情，今年台東國際熱氣球嘉年華活動，將延期至7月11日至8月30日舉辦，活動天數維持51天不縮水。圖／台東縣政府提供 分享 facebook 因應武漢肺炎疫情，今年台東國際熱氣球嘉年華活動，將延期至7月11日至8月30日舉辦，活動天數維持51天不縮水。圖／台東縣政府提供 分享 facebook 因應武漢肺炎疫情，今年台東國際熱氣球嘉年華活動，將延期至7月11日至8月30日舉辦，活動天數維持51天不縮水。圖／台東縣政府提供 分享 facebook