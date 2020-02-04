基隆市政府新注入年輕活力 沈詠珮接發言人兼機要秘書

基隆市長林右昌今天於市務會議會後記者會上宣布新人事，他指出，為能即時回應輿情，不讓謠言或錯誤訊息造成民眾誤解，也為基隆市政府注入年輕活力，機要祕書及發言人一職，2月1日起，由原市長室新聞祕書沈詠珮轉任。

沈詠珮表示，感謝市長的信任與提拔，未來會持續努力，協助市長與市政府各局處，說明重大政策與釋疑，希望也能盡自己的一份心力，擔任市長的得力助手兼最佳化妝師。

不滿30歲的沈詠珮出身東森新聞黨政記者，2018年九月被林右昌網羅加入競選團隊，搶搭時事為林右昌規畫基隆版「蜂蜜檸檬」臉書直播，不僅成功搶占媒體版面，也成功行銷基隆七堵特產的「紅淡蜜」，

林右昌連任成功，沈詠珮自2018年底起擔任市長室新聞祕書，協助市長、市政府與媒體、市民建立溝通橋梁，今年2月1日起正式升任為機要祕書，並循往例兼任發言人一職。