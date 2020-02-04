3千人宜蘭走尪馬拉松元宵節隔天照跑 口罩戴不戴？

台灣元宵節特色民俗宜蘭五結「走尪」，今年首辦馬拉松，３千人報名，但遇上武漢肺炎防疫，跑馬拉松要不要戴上口罩？

主辦的利澤永安宮主委黃適超表示，因活動屬戶外開放空間，一樣如期舉行，戴不戴口罩？由選手自行決定。

五結郷長沈德茂則建議，選手若是感冒或有不適症狀，就不要參加，保護自己也保護別人，如果參加選手需要戴口罩，鄉公所與主辦單位會準備與提供。

五結鄉2020元宵走尪暨廟宇嘉年華民俗文化，原本是2月7日至9日連辦３天，地點在利澤簡永安宮，今天宣布，因應武漢肺炎疫情，精簡為２天，並調整為「五結鄉2020元宵走尪保平安除疫祈福活動」，2月7日（農曆正月14日）全天活動取消。

開幕時間改至2月8日（農曆正月15日元宵節）舉行八大庄團拜，上午7點30分八大庄20間宮廟暨陣頭繞境，9點舉行「走尪保平安」除疫祈福開幕儀式，祈求早日控制疫情，全民健康平安。

2月8日還有百人神轎鑽轎腳、陣頭拜廟大會師、傳統走尪，上午10點有「尪揹某」，現場有開放民眾報名的名額，參加者除送泡湯券，媽祖LED鑰匙圈，還可參加限定摸彩活動，獎品有日本沖繩來回機票一組2張(名額1組)及長榮非假日雙人餐券1張(名額3組)。

2月9日是今首辦的走尪半程馬拉松，有3千人報名參加，上午5點半集合起跑，當天還有「爆尪靖新娘」，這是利澤簡另一民俗文化，在林氏家廟廣惠宮舉辦，也是特殊的「淨尪」民俗。