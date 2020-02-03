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花蓮市垃圾資源回收物多 加派人手做分類

2020-02-03 20:19中央社 花蓮縣3日電

春節期間花蓮市的垃圾及資源回收物量多，資源回收清運量高達332噸，清潔隊加派人手挑選細分，市長魏嘉賢呼籲民眾丟垃圾前先做好分類，減輕清潔隊員工作負擔。

農曆春節假期觀光客湧入花蓮，加上年前國家清潔週清運的垃圾及資源回收物，花蓮市今年收運的垃圾、大宗廢棄物與資源回收物品均比去年增加，花蓮市垃圾掩埋場堆如小山的資源回收物，逾30名清潔隊員在成堆的資源回收物品裡徒手進行分類。

魏嘉賢指出，從1月17日國家清潔週起到1月29日農曆年假收假日止，花蓮市收運的垃圾量為1256.42噸，比去年的1251.18噸多5.24噸，大宗廢棄物收運118.81噸，比去年多了10.29噸，資源回收物今年收運332.1噸，比去年的293.05噸多出39.05噸。

清潔隊長吳慶展說，這些資源回收物品會經由招標後變賣，其中10%繳交花蓮縣環保基金專戶，其餘存入資源所得變賣專戶，做為清潔隊設施改善及宣導活動使用。

另外，慈濟基金會表示，花蓮環保站的資源回收量近日比平常多2倍，每天近30名環保志工進行分類，還是來不及消化，志工透過網路號召更多人來幫忙，連慈濟醫院護理人員也加入整理的行列。

志工鄭金華說，感謝許多慈濟志工、職員等的協助，讓原本堆積如山的環保站，終於清出通路可以行走，但仍有許多未拆開整理的回收物，大約要到元宵節以後才可能將這波資源回收物清運完成。

慈濟員工邱國氣表示，實際到環保站體驗，才能體會環保志工的辛勞。在清理回收物時如果是乾淨又整齊，就能很快速分類整理；若未清潔過可能會發霉甚至有異味，志工就必須先清潔再分類，所以「清淨在源頭」很重要。

資源回收慈濟魏嘉賢

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