春節垃圾量達1256噸 花蓮市清潔隊要花3周清運

今年春節休7天，不少觀光客湧入花蓮。花蓮市收運的垃圾量為1256噸，加上資源回收物收運332噸等，要花費約3周才能清運完畢。花蓮市公所清潔隊長吳慶展說，這些資源回收物品經招標後變賣，其中10%上繳花蓮縣環保基金專戶，其餘存於資源所得變賣專戶，做為清潔隊設施改善及宣導活動使用。

春節垃圾加上年前國家清潔周清運的垃圾及資源回收物，花蓮市今年收運的垃圾、大宗廢棄物與資源回收物品均比去年略增，逾30名清潔隊員在成堆的資源回收物品裡徒手細分，包括鋁類、鐵罐、紙類與塑膠類等全部裝桶分類。

花蓮市長魏嘉賢說，從1月17日起至1月29日收假止，花蓮市收運的垃圾量為1256.42噸，比去年多岀5.24噸，大宗廢棄物收運118.81噸，較去年多了10.29噸，至於資源回收物收運332.1噸，比去年多了39.05噸。

魏嘉賢表示，扣除周三、周日例休日外，將由清潔隊夜班人員每天上午投入處理垃圾，預計要花3周才能完成大宗物垃圾分解、資源回收細分類；之後再將仍有用的資源拍賣利用，所得利潤運用於提升資源回收處理設備及清潔隊員獎勵金，形成良性循環。

「感謝這群站在環境清淨第一線的環保尖兵。」魏嘉賢指出，清潔隊員們將資源回收物包括塑膠、紙類、鐵鋁罐、寶特瓶等全要細分，飽受風吹日曬雨淋之苦，有時一不小心還會被尖銳物刺傷，希望民眾在倒垃圾時能向默默付出的隊員們說聲感謝。