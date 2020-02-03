親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣

防堵武漢肺炎達共識！ 全台大專院校延至2月25日後開學

春節垃圾量達1256噸 花蓮市清潔隊要花3周清運

2020-02-03 16:48聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

今年春節休7天，不少觀光客湧入花蓮。花蓮市收運的垃圾量為1256噸，加上資源回收物收運332噸等，要花費約3周才能清運完畢。花蓮市公所清潔隊長吳慶展說，這些資源回收物品經招標後變賣，其中10%上繳花蓮縣環保基金專戶，其餘存於資源所得變賣專戶，做為清潔隊設施改善及宣導活動使用。

春節垃圾加上年前國家清潔周清運的垃圾及資源回收物，花蓮市今年收運的垃圾、大宗廢棄物與資源回收物品均比去年略增，逾30名清潔隊員在成堆的資源回收物品裡徒手細分，包括鋁類、鐵罐、紙類與塑膠類等全部裝桶分類。

花蓮市長魏嘉賢說，從1月17日起至1月29日收假止，花蓮市收運的垃圾量為1256.42噸，比去年多岀5.24噸，大宗廢棄物收運118.81噸，較去年多了10.29噸，至於資源回收物收運332.1噸，比去年多了39.05噸。

魏嘉賢表示，扣除周三、周日例休日外，將由清潔隊夜班人員每天上午投入處理垃圾，預計要花3周才能完成大宗物垃圾分解、資源回收細分類；之後再將仍有用的資源拍賣利用，所得利潤運用於提升資源回收處理設備及清潔隊員獎勵金，形成良性循環。

「感謝這群站在環境清淨第一線的環保尖兵。」魏嘉賢指出，清潔隊員們將資源回收物包括塑膠、紙類、鐵鋁罐、寶特瓶等全要細分，飽受風吹日曬雨淋之苦，有時一不小心還會被尖銳物刺傷，希望民眾在倒垃圾時能向默默付出的隊員們說聲感謝。

魏嘉賢呼籲，民眾先把源頭做好垃圾分類，降低每日垃圾量，同時在丟棄家庭廚餘前務必將水分瀝乾，減少垃圾車清運負擔及後續處理成本，大家一起保護自然環境，讓資源永續利用。

今年春節休7天，不少觀光客湧入花蓮。花蓮市收運的垃圾量為1256噸，加上資源回收...
今年春節休7天，不少觀光客湧入花蓮。花蓮市收運的垃圾量為1256噸，加上資源回收物收運332噸等，要花費約3周才能清運完畢。圖／花蓮市公所提供
分享
花蓮市清潔隊員們將資源回收物包括塑膠、紙類、鐵鋁罐、寶特瓶等全要細分，飽受風吹日...
花蓮市清潔隊員們將資源回收物包括塑膠、紙類、鐵鋁罐、寶特瓶等全要細分，飽受風吹日曬雨淋之苦。圖／花蓮市公所提供
分享

資源回收清潔隊員垃圾車

延伸閱讀

除夕晚垃圾停收 民眾卻亂丟塞爆清潔隊

相關新聞

燕子口施工 暫禁下車觀光

2020-02-03 00:09

天公生…林姿妙祈福 續爭鐵路高架

2020-02-02 23:46

疑民眾誤當高速公路 台62線成基隆「測速王」

2020-02-02 23:36

多虧南迴改 大武獲夯點「9420」

2020-02-02 23:25

台灣學校延後開學與放暑假 宜蘭童玩節考慮延後開幕

2020-02-02 18:27

高鐵延伸宜蘭 林姿妙：去年新年希望今年更有希望

2020-02-02 15:16

蘇花改區間測速精算到秒 若違規收到罰單可能不只一張

2020-02-02 13:35

防武漢肺炎傳染 基隆市政府謝絕體溫高過37.5度者洽公

2020-02-02 12:53

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07
看更多

熱門文章

超心痛！阿里山咖啡樹受寒流影響 一夜變冰棒

2020-02-02 18:10

基隆「測速王」換人當 警方：別把台62線當高速公路開

2020-02-03 07:11

不受疫情影響 今年鹽水蜂炮如期登場人潮恐更多

2020-02-02 19:46

社區藥局口罩酒精耳溫槍都缺貨 業者：沒東西賣像話嗎

2020-02-02 23:31

北捷板橋等3大站上下班尖峰爆量 環狀線分流

2020-02-03 00:00

環狀線通車搶搭 2天10萬人次

2020-02-02 23:57

往來虎尾與西螺重要橋梁 「吳厝橋」拓寬改建完工啟用

2020-02-03 11:43

受武漢肺炎影響 新竹市城市馬拉松宣布停辦

2020-02-03 16:11

紫南宮鼠年錢母夯到缺貨 3月兌換活動緊急喊卡

2020-02-03 07:32

這個廚師怕熱又愛進廚房 不能吃海水產又愛分享食譜

2020-02-03 07:00

西港慶安宮「落廟」會議 祈求武漢肺炎遠離台灣

2020-02-02 21:55

台灣燈會 台日聯手打造15公尺藝術燈組「觀山入林」

2020-02-03 07:37

中捷公司接管捷運綠線 衝刺年底通車營運

2020-02-03 14:01

她流著農業的血 古雪雲接掌公館鄉農會

2020-02-03 14:26

武漢肺炎延燒 行天宮要求入內參拜一定要「戴口罩」

2020-02-03 12:00

蘆竹區南崁里長 明天免費自發千片口罩

2020-02-03 14:46

綠營總召交接 侯友宜：新北只有「市民黨」

2020-02-03 14:07

花現雙北！ 北市樂活夜櫻祭 新北高灘地花海

2020-02-03 00:12

台灣學校延後開學與放暑假 宜蘭童玩節考慮延後開幕

2020-02-02 18:27

武漢肺炎延燒口罩短缺 嘉義市成立醫事平台因應

2020-02-02 19:09

多虧南迴改 大武獲夯點「9420」

2020-02-02 23:25

單身也能拍婚紗 閨蜜婚紗照正夯

2020-02-03 08:21

不畏疫情 台南2燈節2天破15萬人

2020-02-02 23:47

影／台南永康大樓區寸土寸金 特色溜滑梯祥合公園啟用

2020-02-03 12:17

影／傳承百年古香路 東山迎佛祖回駕廟會啟程

2020-02-03 08:15

韓國瑜小內閣 林麗蟬任有給職顧問

2020-02-02 23:14

蚊子館轉型 中市纖維博物館獲「金館獎」

2020-02-03 12:59

佛光山為武漢肺炎疫情祈福 2月23日舉辦法會

2020-02-02 20:49

推路平 高雄工務局改善郊區道路

2020-02-02 23:49

新北府會關係緊張？ 侯友宜：不擔心

2020-02-03 16:14

東山迎佛祖回駕 白河警出動百餘警力協助

2020-02-03 13:07

離開電商公司返鄉務農 她堅持有機耕作種出健康滋味

2020-02-03 13:00

全面禁用免洗餐具 高屏3月1日實施

2020-02-02 23:42

「台北捷運Go」App疏失 手機查詢卡卡

2020-02-03 00:04

竹市小提燈「鼠來寶」周末發放 還有演唱會、親子劇

2020-02-03 13:50

竹市擬大修彩虹橋 月底動工

2020-02-02 23:53

中庄調整池 景觀平台網友瘋傳

2020-02-02 23:46

寒流發威 阿里山咖啡樹葉變冰棒

2020-02-02 23:40

拒議員協調 北市違建處理委員會10日上路

2020-02-02 23:21

「花現鹿野農遊尋寶趣」饒慶鈴：歡迎來鹿野體驗農村樂

2020-02-02 18:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top