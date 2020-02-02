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台灣學校延後開學與放暑假 宜蘭童玩節考慮延後開幕

2020-02-02 18:27聯合報 記者羅建旺／即時報導

台灣學校延後開學與放暑假，宜蘭童玩節首度考慮延後開幕。資料照片
台灣學校延後開學與放暑假，宜蘭童玩節首度考慮延後開幕。資料照片
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因應武漢肺炎防疫，台灣中小學將延後開學，也將延後放暑假。

這項期程除了牽動學生課程調整外，也衝擊到宜蘭童玩節

宜蘭縣政府文化局今天指出，宜蘭童玩節都是在暑假開始的第一周的周六開幕，開幕日一向都是在7月初，如果今年暑假延到7月中旬才開始放，會研擬同步延後開幕。

「如果還沒有放暑假，童玩節誰來？」縣政府文化局指出，童玩節是跟著暑假走，學生是主要客源之一，隨著暑假規畫時間舉辦是必然的，因此，如果屆時疫情沒有擴大，會因應調整開幕與舉辦時間。

童玩節文化局武漢肺炎

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