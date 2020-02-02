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直播／防堵武漢肺炎！高中以下延至25日開學 家長可請防疫照顧假

滯武漢台人將返國 擬在營區或部會閒置空間隔離

基隆市民贈500片口罩 不到5分鐘發完

2020-02-02 16:42中央社 基隆市2日電

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎疫情升溫，口罩供應吃緊，吳姓男子今天準備近500片口罩在基隆市仁三路一處騎樓免費贈送，陸續有近百名民眾排隊領取，不到5分鐘領取一空。

吳男下午接受媒體聯訪表示，剛好有機緣拿到一批口罩，自己留一些夠用就好，將500片口罩分裝每袋3片和6片裝放在塑膠袋內，免費分享給有需要的民眾。

吳男說，中低收入戶等弱勢家庭每人贈送6片，一般民眾則每人贈送3片，希望能拋磚引玉，大家一起做好防疫工作。至於未來是否會繼續免費發送口罩，他表示「很困難」。

排隊的李姓男子向中央社記者表示，從上午6時起到基隆市區各超商、藥妝店、藥局等處跑了20多家店想買口罩，但都已售完，有店員表示下週才會有口罩。

他說，學校開學在即，家裡只剩4、5個口罩，大人的口罩都買不到更何況兒童口罩，家中有3名孩子，一旦學校規定學童要戴口罩上課，家長買不到口罩該怎麼辦，日前從臉書（Facebook）社團發現免費發送口罩，下午趕緊前來排隊，對於有人願意無私贈送口罩感到很窩心。

另外，市府綜合發展處指出，為因應武漢肺炎疫情，從昨天開始，民眾進入市府大樓將實施體溫測量，若體溫超過攝氏37.5度或有急性呼吸道感染徵狀者，請勿進入市府，以維護民眾健康。

口罩武漢肺炎疫情

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