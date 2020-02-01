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日本武漢肺炎確診增至20例！成為中國境外疫情最嚴重國家

台東今晚元宵炮炸寒單開炸！市長：驅趕武漢瘟神！

2020-02-01 20:26聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東市2020元宵節觀光系列活動今晚登場，延續百年神明遶境及炮炸寒單等活動，市公所安排首場炸寒單及虎爺，為活動揭開序幕。市長張國洲上轎當人肉寒單接受火炮洗禮祈福。他表示，武漢肺炎就像瘟神，希望像炮炸寒單一樣，驅趕疫情。

張國洲表示，相傳寒單爺為玄壇真君趙公明，在天為鬼，在地為瘟神，故民間人們以鞭炮驅逐他，這次武漢肺炎就像瘟神一樣肆虐，相信這次台東元宵節炸寒單活動，也能把疫情給炮炸驅離，讓大家平安無事。

今年元宵節觀光系列活動除炸寒單，從2月1日至2月15日，2月3日創意花燈比賽及展示、8、9日有元宵遶境、15日國際地標煙火之夜，此外，昨晚起至9日市公所廣場前還有一部「日耀台東．旺炸寒單」元宵花燈車展示，內容精彩。

台東元宵節的炸寒單和北天燈、南蜂炮齊名，享譽國內外，今晚張國洲主持南京路廣場的記者會，縣長饒慶鈴、議長吳秀華受邀出席。6名肉身寒單輪番上陣接受鞭炮洗禮，圍觀民眾不停拍攝，往後幾天還有玄武堂安排總計超過20場次的炸寒單。

另台東市天后宮舉辦的元宵節神明遶境，今天上午也邀請報名50個隊伍完成抽籤、同時領取號碼牌及滅火器。面對武漢疫情，雖然不影響活動舉行，縣衛生局呼籲參加遶境隊伍全程戴口罩，也提醒民眾在外聚集觀賞活動不忘戴口罩自保安全。

肉身寒單輪番上陣接受四面八方鞭炮炮炸，希望像炮炸寒單（瘟神）一樣，驅趕武漢肺炎疫...
肉身寒單輪番上陣接受四面八方鞭炮炮炸，希望像炮炸寒單（瘟神）一樣，驅趕武漢肺炎疫情。記者尤聰光／攝影
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台東市2020元宵節觀光系列活動今晚登場，市長張國洲上轎當人肉寒單接受火炮洗禮祈...
台東市2020元宵節觀光系列活動今晚登場，市長張國洲上轎當人肉寒單接受火炮洗禮祈福。記者尤聰光／攝影
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炸寒單元宵節台東

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