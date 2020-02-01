親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大樂透頭獎連5摃！春節大紅包開出11組

武漢著手安排 滯留武漢476名台人可望返台

梅花湖電動遊憩車管制禁令啟動 業者有怨言

2020-02-01 21:51中央社 宜蘭縣1日電

宜蘭冬山鄉梅花湖的電動車多次撞傷人，連走在湖邊的行人都怕被撞。鄉公所訂定自治條例...
宜蘭冬山鄉梅花湖的電動車多次撞傷人，連走在湖邊的行人都怕被撞。鄉公所訂定自治條例，從2月起禁止電動車載客環湖。 記者戴永華／攝影
分享

宜蘭縣冬山鄉梅花湖近來屢發生電動三輪、四輪車撞人意外。鄉公所公告從今天起禁止這類車種環湖，且總量管制車輛進入。業者說，生意因此受影響。健行環湖遊客認為，較安全。

梅花湖是宜蘭縣知名景點，不只受到國人歡迎，連港澳等自由行外國觀光客到宜蘭也是必訪景點之一，當地有全長2.2公里的環湖道路，沿途風光明媚。

近年來，當地業者提供電動三輪車或四輪車供遊客租借，雖方便環湖飽覽湖面風光，但常與步行環湖的遊客爭道。

冬山鄉長林峻輔日前受訪時指出，近幾個月來，梅花湖環湖道路屢次發生電動三輪車或四輪車撞人意外，導致步行遊客受傷。

為遏止這些亂象與避免意外再起，鄉公所施展鐵腕，決定依「宜蘭縣冬山鄉風景遊憩區自治條例」，公告從今天起禁止這類車種行駛在梅花湖周邊或環湖道路上，以維護觀光景點永續發展，但電動二輪車不受限制。

冬山鄉公所觀光產業發展所長江立偉今天向中央社記者表示，配合這項政策，公所已發放80張人力三輪車或四輪車環湖通行證，分配給當地8家業者，希望利用總量管制方式，避免大量交通工具與步行遊客爭道。

江立偉指出，若發現沒有掛牌的相關環湖遊憩車進入，將依「宜蘭縣冬山鄉風景遊憩區自治條例」，暫時扣車。

江立偉說，相關規定於今天實施後，當地沒有業者違反相關規定；至於日後是否放寬通行證張數，3月初將召集相關單位與業者開會討論。

當地多家業者表示，電動三輪車或四輪車今天起禁止環湖，加上人力三輪車或四輪車也採取總量管制行駛後，生意大受影響。一台電動四輪車成本要新台幣10萬元，如今只能擺在門口當廢鐵，無法營收。

業者說，昔日人力四輪車在假日時出租一次只要300元，但受到鄉公所新規定影響，為收支平衡，如今只好將計次改為限時70分鐘，導致業者與遊客都受損。

平時常到當地環湖健走的林姓居民表示，環湖道路實施這項政策後，健走時安全多了，不必得隨時擔心是否有車輛快速擦身而過。

梅花湖健走台電

延伸閱讀

不要都擠在蛋黃區 宜蘭花14億蓋第二行政中心...

哪裡可停車？ 宜蘭設地磁感應 不必再亂繞

影／宜蘭近千路邊停車位埋地磁 找車位更有效率

台商夫妻武漢返宜蘭趴趴走？ 衛生局追查違者安...

相關新聞

花蓮縣府新款名片上線 12款在地特色網友呼：很可以

2020-02-01 16:10

台東今晚元宵炮炸寒單開炸！市長：驅趕武漢瘟神！

2020-02-01 20:26

各地口罩荒 花蓮這個店家無條件免費送

2020-02-01 18:35

武漢疫情延燒 花蓮旅宿紛傳退房

2020-02-01 17:40

被問煩了？台東藥妝店員臉上口罩貼「已售完」

2020-02-01 17:26

不要都擠在蛋黃區 宜蘭花14億蓋第二行政中心後年完成

2020-02-01 13:20

拜南迴改所賜！台東大武獲9420（就是愛你）新亮點！

2020-02-01 11:27

太平山雲端漫步活動 6月6日舉辦

2020-02-01 00:10

法務部行政執行署宜蘭分署4日舉行拍賣會

2020-01-31 23:53

哪裡可停車？ 宜蘭設地磁感應 不必再亂繞

2020-01-31 23:40

基隆港旅運大樓招商 投資規模107億

2020-01-31 23:20

落實防疫措施 台東縣長饒慶鈴自製消毒水宣導

2020-01-31 17:41

宜蘭無武漢肺炎確診個案 20疑似個案只餘1名待檢驗報告

2020-01-31 16:55

新港奉天宮單車環島祈福 傳統宮廟文化結合休閒單車

2019-12-29 13:07
看更多

熱門文章

不要都擠在蛋黃區 宜蘭花14億蓋第二行政中心後年完成

2020-02-01 13:20

台南今起交通大執法 永康中華路及東區中華東路是重點

2020-02-01 09:07

桃園市機車汰舊換新補助出爐 換車最高2.4萬元

2020-02-01 17:41

影／財神爺今年管得緊！8000人借發財金、逾半借不到

2020-02-01 07:23

拜南迴改所賜！台東大武獲9420（就是愛你）新亮點！

2020-02-01 11:27

台中買6元口罩？超商：麥夠問Y！市府持續訪查防疫物資

2020-02-01 12:38

中央統一分口罩 彰化提出7萬5千人首要需求

2020-02-01 12:03

連跑10間超商、藥局買嘸口罩 他罵：降價沒貨騙人嗎？

2020-02-01 12:09

已經沒貨出不了貨 口罩進口商四處調貨

2020-02-01 12:06

台南市府第三波人事異動 3局處首長換人

2020-02-01 14:05

民眾到超商買口罩撲空 店家：口罩今天才會進倉配送

2020-02-01 12:13

中華地下道通行48年今填平 韓國瑜：擁有太多人的回憶

2020-02-01 10:12

被問煩了？台東藥妝店員臉上口罩貼「已售完」

2020-02-01 17:26

十萬兒童口罩在哪？ 雲林超商店員：確定今天不會進貨

2020-02-01 13:23

從嚴把關 即起進高雄長庚要刷健保卡確認有無出入境

2020-02-01 16:27

曾是彰化地標 荒廢多年 喬友大廈活化招商中

2020-01-31 22:48

不退休人生！他88歲清晨4點採買魚貨 獨自去日本攝影

2020-02-01 18:56

解決車流長年堵塞 中山高興建岡山第二交流道有譜

2020-02-01 16:13

武漢疫情延燒 花蓮旅宿紛傳退房

2020-02-01 17:40

台東今晚元宵炮炸寒單開炸！市長：驅趕武漢瘟神！

2020-02-01 20:26

網紅景點四重溪溫泉公園 將委外盼重現四大名湯風華

2020-02-01 07:21

助學金缺260萬元 北台南家扶與台南郵局7據點義賣募款

2020-02-01 09:00

零自由行陸客再加疫情 墾丁觀光業憂霸王級寒流

2020-02-01 10:58

財神爺嚴管？逾半借嘸發財金

2020-01-31 23:16

韓冰戶籍仍在雲林農舍？ 韓家聲明：韓冰的戶籍已遷出

2020-02-01 14:40

口罩搶到以後 要學會正確使用及保存

2020-02-01 12:05

接力GoShare上路 iRent共享機車今也進軍桃園

2020-02-01 16:14

防武漢肺炎！大鵬灣國家風景區全面啟動防疫措施

2020-01-31 22:53

各地口罩荒 花蓮這個店家無條件免費送

2020-02-01 18:35

春酒取消、陸客歸零 業者問：觀光業冬天要冷多久？

2020-02-01 14:55

絕佳賞花單車路線 竹縣竹22鄉道粉紅波斯菊花海

2020-02-01 13:50

竹縣花3000萬打造廚餘處理廠2.0 有效降低異味飄散

2020-02-01 10:43

抓違停 柯文哲：科技執法用力推 去年開罰「賺」25億

2020-01-31 23:30

北捷常客優惠上路 回饋超過17萬旅客逾2600萬元

2020-02-01 16:30

宜蘭私房景點／夜衝櫻花陵園賞燈海 無敵壯觀

2020-01-31 23:38

台南「龍崎光節空山祭」成臉書IG熱點 延亮到元宵節

2020-02-01 09:32

劇毒農藥「巴拉刈」今起禁用退場 農民:已改用替代藥劑

2020-02-01 12:56

受武漢肺炎疫情影響 金門元宵燈會活動全取消

2020-02-01 17:28

雙北交通新制今上路 公車上下車未刷卡無轉乘優惠

2020-01-31 23:44

武漢肺炎煞到 金門春運候補旅客見新低

2020-02-01 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top