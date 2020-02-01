梅花湖電動遊憩車管制禁令啟動 業者有怨言

宜蘭冬山鄉梅花湖的電動車多次撞傷人，連走在湖邊的行人都怕被撞。鄉公所訂定自治條例，從2月起禁止電動車載客環湖。 記者戴永華／攝影 分享 facebook

宜蘭縣冬山鄉梅花湖近來屢發生電動三輪、四輪車撞人意外。鄉公所公告從今天起禁止這類車種環湖，且總量管制車輛進入。業者說，生意因此受影響。健行環湖遊客認為，較安全。

梅花湖是宜蘭縣知名景點，不只受到國人歡迎，連港澳等自由行外國觀光客到宜蘭也是必訪景點之一，當地有全長2.2公里的環湖道路，沿途風光明媚。

近年來，當地業者提供電動三輪車或四輪車供遊客租借，雖方便環湖飽覽湖面風光，但常與步行環湖的遊客爭道。

冬山鄉長林峻輔日前受訪時指出，近幾個月來，梅花湖環湖道路屢次發生電動三輪車或四輪車撞人意外，導致步行遊客受傷。

為遏止這些亂象與避免意外再起，鄉公所施展鐵腕，決定依「宜蘭縣冬山鄉風景遊憩區自治條例」，公告從今天起禁止這類車種行駛在梅花湖周邊或環湖道路上，以維護觀光景點永續發展，但電動二輪車不受限制。

冬山鄉公所觀光產業發展所長江立偉今天向中央社記者表示，配合這項政策，公所已發放80張人力三輪車或四輪車環湖通行證，分配給當地8家業者，希望利用總量管制方式，避免大量交通工具與步行遊客爭道。

江立偉指出，若發現沒有掛牌的相關環湖遊憩車進入，將依「宜蘭縣冬山鄉風景遊憩區自治條例」，暫時扣車。

江立偉說，相關規定於今天實施後，當地沒有業者違反相關規定；至於日後是否放寬通行證張數，3月初將召集相關單位與業者開會討論。

當地多家業者表示，電動三輪車或四輪車今天起禁止環湖，加上人力三輪車或四輪車也採取總量管制行駛後，生意大受影響。一台電動四輪車成本要新台幣10萬元，如今只能擺在門口當廢鐵，無法營收。

業者說，昔日人力四輪車在假日時出租一次只要300元，但受到鄉公所新規定影響，為收支平衡，如今只好將計次改為限時70分鐘，導致業者與遊客都受損。

平時常到當地環湖健走的林姓居民表示，環湖道路實施這項政策後，健走時安全多了，不必得隨時擔心是否有車輛快速擦身而過。